Из БГУ уволили мать адвоката Дмитрия Лаевского
Белорусский государственный университет с 17 апреля не продлевает контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской.
Елена Лаевская / greenbelarus.info
Как сообщает ТГ-канал "Юрфак за правду", сегодня Елена Лаевская провела на факультете свои последние пары.
Преподаватель имеет 22-летний стаж работы в БГУ, у неё более 150 научных публикаций, пишет Еврорадио.
Сын Елены Лаевской — известный адвокат Дмитрий Лаевский. Он защищает в суде интересы экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико.
21:26 15/04/2021
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