Российский космонавт: "с той стороны люка никто не стучался"

Кононенко сказал, что сам НЛО не видел

Скриншот: Первый канал / YouTube





Об этом Кононенко сказал в интервью программы "Познер" на "Первом канале ", которая вышла в эфир 12 апреля.

"Сейчас найдено такое большое количество экзопланет, которые похожи на Землю и плюс мы же не знаем обо всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной. Поэтому я даже нисколько не сомневаюсь", – сказал российский летчик-космонавт.





По словам Кононенко, человечество мало знает о галактике, в которой живет, а разговоры о НЛО – не пустой звук, пишет gordonua.com





"Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался", – уточнил космонавт.



