Российский космонавт: "с той стороны люка никто не стучался"
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко не считает ерундой разговоры о неопознанных летающих объектах (НЛО), он не сомневается, что, кроме жителей Земли, существуют другие инопланетные цивилизации.
Кононенко сказал, что сам НЛО не видел
Скриншот: Первый канал / YouTube
Об этом Кононенко сказал в интервью программы "Познер" на "Первом канале", которая вышла в эфир 12 апреля.
"Сейчас найдено такое большое количество экзопланет, которые похожи на Землю и плюс мы же не знаем обо всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной. Поэтому я даже нисколько не сомневаюсь", – сказал российский летчик-космонавт.
По словам Кононенко, человечество мало знает о галактике, в которой живет, а разговоры о НЛО – не пустой звук, пишет gordonua.com
"Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался", – уточнил космонавт.
20:58 15/04/2021
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