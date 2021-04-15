+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Российский космонавт: "с той стороны люка никто не стучался"

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко не считает ерундой разговоры о неопознанных летающих объектах (НЛО), он не сомневается, что, кроме жителей Земли, существуют другие инопланетные цивилизации.

Кононенко сказал, что сам НЛО не видел
Скриншот: Первый канал / YouTube

 Об этом Кононенко сказал в интервью программы "Познер" на "Первом канале", которая вышла в эфир 12 апреля.
"Сейчас найдено такое большое количество экзопланет, которые похожи на Землю и плюс мы же не знаем обо всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной. Поэтому я даже нисколько не сомневаюсь", – сказал российский летчик-космонавт.

По словам Кононенко, человечество мало знает о галактике, в которой живет, а разговоры о НЛО – не пустой звук, пишет gordonua.com

"Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался", – уточнил космонавт.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]