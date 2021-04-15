Беларусь создаст свою вакцину от COVID-19 для животных

Об этом рассказали в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.





Специалисты уже ведут активную работу по изучению вируса, в том числе пытаются установить, может ли он передаваться от животного человеку и обратно. Параллельно с этим было принято решение начать работы по созданию вакцины от COVID-19 для животных. Кроме того, в случае возникновения необходимости департамент готов рассмотреть вопрос закупки вакцины от коронавируса для животных в России.





Напомним, Российская Федерация зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных, которая получила название «Карнивак-Ков», в конце марта текущего года. Планируется, что уже в апреле будет запущено ее массовое производство.



