Беларусь создаст свою вакцину от COVID-19 для животных
Работа по созданию собственной вакцины от коронавирусной инфекции для животных идет в Беларуси.
Об этом рассказали в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.
Специалисты уже ведут активную работу по изучению вируса, в том числе пытаются установить, может ли он передаваться от животного человеку и обратно. Параллельно с этим было принято решение начать работы по созданию вакцины от COVID-19 для животных. Кроме того, в случае возникновения необходимости департамент готов рассмотреть вопрос закупки вакцины от коронавируса для животных в России.
Напомним, Российская Федерация зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных, которая получила название «Карнивак-Ков», в конце марта текущего года. Планируется, что уже в апреле будет запущено ее массовое производство.
20:24 15/04/2021
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