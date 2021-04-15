Корреспондентка Hrodna.life поговорила с владельцем о бюрократии, бизнесе коллекции и планах.

«Я уже пережил это. Вначале было грустно», — владелец Олег Ерш курит, показывает остатки экспозиции. В музее было более 600 экспонатов — предметов быта XIX—XX вв.еков из разных стран. Три стены со старинными утюгами, радио, граммофоны, патефоны, фонографы, кухонная утварь, коллекция подстаканников. Сейчас тут — пустые стеллажи, следы от манжетных утюжков на полках, под полиэтиленом угадываются запакованные экспонаты. Один бус уже вывезли, будет еще два.





Олег — гродненец. Ему 51 год. Свою коллекцию, часть которой выставлена в музее, он собирал почти половину жизни. Также он член Союза дизайнеров Беларуси, занимается треш-артом [создание предметов искусства из мусора. — Прим. Hrodna.life].

Часть коллекции постоянно участвует в выставках по Беларуси. В Гродно в 2020 году прошло пять выставок с его участием, в 2021 — одна. Музей на Замковой, 18 проработал три с половиной года.

Коллекцию из 330 подстаканников передала Олегу жена его заболевшего друга: «Говорит, забирай, если хочешь, будешь вытирать пыль». Олег охотно рассказывает, откуда экспонаты, как сделаны. Некоторым из них по 200 лет

Аренда выросла в шесть раз

Две комнаты общей площадью 40 кв.м. музей арендует у города (коммунального унитарного предприятия «Гродненский центр недвижимости» при горисполкоме). Договор аренды у музея до 2023 года. Понижающий коэффициент на аренду был 0,5. Решение о нем принимает специальная комиссия в горисполкоме. В 2020 льготы музею продлили всего на год, до середины марта 2021. Договор закончился, и коэффициент аренды на помещение в центре автоматически стал 3, как для любой коммерческой структуры.





Из-за этого аренда выросла в шесть раз. Раньше она составляла 96 рублей в месяц, за март насчитали 377 рублей, а в счет-фактуре за апрель — уже 581 рубль. Хозяин музея поднял стоимость входного билета с 5 рублей для взрослых и 2,5 для детей до 8 и 4 рублей соответственно, но это не спасло.





24 марта Олег Ерш подал два заявления — на снижение арендной платы и на расторжение договора аренды, на случай, если снижения не будет. Заседание в горисполкоме должно было пройти 2 апреля. «Но КУП „Недвижимость“ [„Гродненский центр недвижимости“. — Прим. Hrodna.life] нес заявление целую неделю — 500 метров», — возмущается Олег. Ему сказали, что заседание прошло раньше, и его вопрос перенесли на другое заседание. Снижение аренды могли продлить либо нет. «Я остался в подвешенном состоянии, не зная, что будет завтра». Неделю назад Олег принял решение закрываться.

К перспективам бизнеса в Беларуси в ближайшее время он относится с пессимизмом. Кроме пандемии, ему угрожают политический кризис и стремительное падение экономики

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Сейчас тут — пустые стеллажи, следы от манжетных утюжков на полках

«Государственные музеи дотируются государством, нам же — никакой помощи. Она была только в период пандемии — минус пять процентов от аренды [около 5 рублей. — Прим. Hrodna.life] для сферы туризма. Сейчас же все наложилось одновременно», — объясняет Олег.

«Мне просто все надоело»

Первое время после открытия было больше расходов, потом музей начал выходить в ноль. «Очень неплохо работал безвиз, до 2020 года было 50% иностранцев», — рассказывает Олег. В 2020 на нуле удалось удержаться за счет роста внутреннего туризма. Работали в сокращенном режиме: пятница, суббота, воскресенье. С апреля 2021 года планировали вернуться к обычному графику.

Олег Ерш: «Это список контор, которым я должен платить»

Среди расходов кроме аренды — зарплата экскурсоводу, отчисления в ФСЗН, пополнение коллекции. Есть еще товарищество собственников помещений по обслуживанию здания. Среди его членов и частные лица, и горисполком. Нужно платить зарплату председателю и бухгалтеру. Товарищество появилось два года назад. До этого за здание отвечало Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (УЖРЭП). Для музея расходы на содержание товарищества стали почти такие же, как на аренду. Олег Ерш не платил, вел переписку, требовал отчетное собрание по деятельности. Он считает, что эта коммерческая структура — навязанная, тарифы завышены, а деятельности почти нет. Сейчас, при закрытии музея, заплатить все же придется.





«Когда я увидел жировку, когда мне в шесть раз подняли аренду… Это не считая войн с товариществом, собраний… Мне просто все это надоело».

В книге отзывов большинство записей за последнее время — от минчан. Гродненцев мало. Школьные экскурсии музей также практически не посещают. Учителя звонили, записывались, потом отменяли экскурсии. По его словам, оказалось, что идеологи следят, чтобы учеников водили в государственные, пусть и в шестой раз, а не в частные музеи. После выборов контроль особенно усилился.

На глобусе отмечено, из каких стран приезжали посетители. Самое дальнее место — Ванкувер, были из Австралии, много — из России

Музей — хлопотное дельце

Искать новое помещение Олег Ерш не будет. Говорит, что организовывать музей сейчас — хлопотное дельце. На днях он получил предложение о сотрудничестве. Еще до пандемии, в 2019 году, ему предлагали перевезти экспонаты под Москву, на Золотое кольцо России, либо организовать музей в центре Москвы. «Тогда отнесся скептически, мне и дома нормально. Сейчас посмотрю — или коллекция останется в городе, или уедет в Россию», — делится планами коллекционер.

За окнами опустевшего музея слышно, как играет трубач на пожарной каланче напротив. По традиции пожарных это значит, что в городе все спокойно

Другие проекты

Бар «На проводе» на улице Телеграфной — еще один бизнес Олега Ерша в Гродно. В интерьере — экспонаты из коллекции на тему связи и телеграфии, перед входом стоит старая телефонная будка. Бар открылся перед самыми выборами в августе 2020.





Основная тематика коллекционера — утюги. Так «Цікавы музей» выглядел раньше. Фото предоставил Олег Ерш





Пока заведение работает в минус. Зимой бар работал в сокращенном режиме, сейчас открыт ежедневно. Появились постоянные посетители, обороты растут. Тем не менее, Олег допускает его продажу и уже начал изучать спрос. Говорит, решение будет принимать позже — нужно морально передохнуть после закрытия музея.

«Мне там проще. Я разговариваю с частником, мы решаем все вопросы, сидя за столом. С государством так не выходит», — рассказывает Олег про второй бизнес, бар-музей на Телеграфной

Среди нереализованных планов осталось оформление старейшей гродненской парикмахерской на Советской, 1. «У меня есть целая экспозиция по парикмахерской, хотел помочь сделать ее в ретро-стиле», — рассказал коллекционер. Сейчас парикмахерская «Антей», где стригся Василь Быков, закрывается. Одна из причин — их обязывают поменять окно, дверь, не хотят снижать аренду.





Еще в 2018 году после двух с половиной лет работы закрылся частный музей утюга на Советской. Олег Ерш был компаньоном владельца. Тогда случилось примерно то же: не потянули аренду. Средства и усилия, вложенные в ремонт запущенного помещения, городские власти компенсировать не захотели.

Экскурсовод: «Это утрата для города»

Музей действительно пользовался популярностью, рассказал гродненский экскурсовод Михаил Нарынкевич. Его закрытие он считает утратой для города.





«Это хороший формат для нашего города, туда приходили с семьями, я всегда рекомендовал. Чем больше музеев и культурных пространств — тем лучше. Сейчас людям интересен интерактив, не просто посмотреть на утюг, но и узнать о нем историю. Музей был один из лучших в городе», — считает экскурсовод.









Михаил надеется, что владелец закрытого музея направит энергию в свой другой проект, бар-музей «На проводе». По его мнению, благодаря концепции это лучшее заведение города, которое можно сравнить с популярными у туристов барами Львова.

За год — три раза вышел в плюс. Кризис для частных музеев

Из 12 месяцев 2020 года только три вышли в плюс, остальные принесли только убытки, рассказал Hrodna.life Игорь Лапеха, собственник «Grodno-Mini» — одного из двух оставшихся в Гродно частных музеев. Прибыль принесли январь и февраль — до начала пандемии, и июль — когда начали приезжать иностранные туристы после первой волны коронавируса и до обострения политического кризиса в Беларуси. Больше всего денег у него уходит на отопление и другие коммунальные платежи.

Музею истории городского быта Януша Парулиса также повышают аренду. Пока хозяин покрывает расходы за свой счет, чтобы сохранить музей, пишет «Белсат».

Ситуация характерна не только для Гродно. В Минске в бессрочный отпуск с 4 апреля ушел интерактивный музей миниатюр белорусской архитектуры «Страна мини». Он размещался в самом центре города, в здании Дворца профсоюзов.



