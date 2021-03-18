COVID: в Израиле коллективный иммунитет. Как это удалось

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Ортодоксальные евреи не верят в существование коронавируса





Число новых заболевших COVID снижается, несмотря на ослабление карантина и массовые праздники.

В Израиле число новых случаев коронавирусной инфекции значительно упало во всех возрастных группах. Израильские медики считают, что единственным объяснением этого может быть достижение коллективного иммунитета. Корреспондент.net рассказывае т подробности.

Единственное объяснение

Число новых заражений коронавирусом в Израиле упало ниже отметки в 200 случаев за день, а доля положительных тестов на COVID-19 сократилась до рекордно низких 0,3 процента, сообщает Jerusalem Post, ссылаясь на Минздрав страны 14 апреля.





Ранее Израиль зафиксировал, что общее число активных случаев заболевания коронавирусом в стране снизилось до 3890 - это самый низкий показатель с июня 2020 года. Быстрое снижение числа заболевших продолжается с 5 февраля - тогда зафиксировали 84 784 активных случая COVID-19.





Израиль начал вакцинацию быстрее всех в мире 20 декабря 2020 года благодаря соглашению с американской компанией Pfizer.





Израиль подошел Pfizer в качестве пилотной страны для вакцинации поскольку это государство с относительно небольшим населением и развитой системой здравоохранения с высокой степенью цифровизации данных - электронными медицинскими картами здесь пользуются 99% населения, отмечал Bloomberg.





Сейчас Израиль является одним из лидеров по доле граждан получивших вакцину относительно количества населения: 58 процентов получили хотя бы одну дозу, 53 процента - полностью привиты от COVID-19. По общему числу введенных вакцин девятимиллионная страна входит в первую десятку.





Еще 830 тысяч человек официально переболели коронавирусом - это означает, что уже примерно 68 процентов населения страны могли в той или иной форме получить иммунитет к заболеванию.





По подсчетам ученых, это достаточный показатель для формирования коллективного иммунитета к COVID-19. Он необходим для защиты людей, которые не могут быть вакцинированы или чья иммунная система слишком слаба, чтобы обеспечить хорошую защитную реакцию.





Глава крупнейшей больницы Израиля Медцентра Шиба, профессор Эяль Лешем считает, что достижение страной коллективного иммунитета может быть "единственным объяснением" снижения числа случаев заболевания после ослабления карантина в феврале.





Это предположение также основано на том факте, что число случаев заболевания падает во всех возрастных группах, включая несовершеннолетних - даже несмотря на то, что детей младше 16 лет не вакцинируют, цитирует эксперты BBC News.





Ведущий эксперт по COVID-19 в Израиле, вычислительный биолог из Института науки Вейцмана Эран Сегал согласен с профессором. Он отметил, что Израиль может стать первым государством в мире, достигшим рубежа коллективного иммунитета.





Сегал обращает внимание, что вспышки коронавируса не последовало и после празднования Пурима и Песаха, на которые массово собирались люди.





Прирост зараженных падает даже несмотря на то, что в Израиле циркулирует преимущественно более заразный британский штамм коронавируса.





Однако доктор Сара Питт, вирусолог из Брайтонского университета, призвала "быть чрезвычайно осторожными" с выводами о достижении коллективного иммунитета - по ее мнению, это трудно даже при высоких показателей вакцинации.





"Мы должны проверить, будет ли число случаев в Израиле продолжать падать и будет оставаться на низком уровне", - говорит она.

Как Израиль боролся с коронавирусом

Три локдауна, участие армии, повальное тестирование и вакцинация - так можно описать израильский подход к борьбе с коронавирусом.





Израиль сегодня выходит из эпидемии с одним из лучших показателей в мире, укрепившейся системой здравоохранения и возросшим авторитетом врачей, при том, что как минимум четверть населения страны вообще не верит ни в какой коронавирус.





Самым эффективным оказался первый локдаун. Люди прислушивались к тому, что говорят врачи и к тому, что говорит правительство, рассказывает местный семейный врач Ирина Плапер.





"Все были напуганы и соблюдали абсолютно все меры. Никто не выходил из дома, только по необходимости. Это дало эффект, но как только мы вышли из первого локдауна, заболеваемость вернулась. Люди к этому моменту уже устали бояться или слушаться", - рассказала она Новой газете.





К тому же, население в Израиле очень неоднородное: есть группы населения, которые полностью отрицают коронавирус, отмечает врач.





"Ортодоксальные евреи, например, не слушают правительство, а слушают раввинов, и работать с ними очень сложно. Поэтому рано или поздно стало ясно: локдауны эффективны только очень и очень частично. Поэтому я считаю, что главным итогом всех этих трех локдаунов стало понимание, что без прививки мы из этой ситуации просто не выйдем", - считает медик.





К борьбе с эпидемией в Израиле также была подключена армия, которая предоставила много персонала - военных санитаров. Они помогали в лабораториях и на пунктах, где у пациентов брали мазки на коронавирус.





Специально созданный штаб отвечал не только за тестирование, но и за надзор за карантином и вакцинацией.





"Я сейчас не помню цифры, но количество этих тестов на душу населения у нас было очень высоким. Пункты были развернуты чуть ли не на автомобильных стоянках, куда вы могли просто подъехать на своих машинах, открыть рот, сдать мазок и поехать дальше", - рассказала врач.





Когда в стране в полной мере началась программа вакцинации, Израиль смягчил многие ограничения, однако все еще применяются различные карантинные меры, включая требование носить маски и систему зеленых паспортов, разрешающую доступ в определенные места только привитым людям.





Зеленый паспорт выдается спустя неделю после получения второй дозы вакцины и действует шесть месяцев. Эти паспорта называют дополнительным стимулом для вакцинации, который придумали власти, чтобы их усилия по организации кампании и непростые переговоры с фармпроизводителями не прошли даром.





8 апреля власти объявили, что на открытом пространстве теперь могут собираться до 100 человек, а в помещении - до 20 человек. Культурным институциям разрешено принимать до 750 человек с зелеными паспортами.





Также с этого дня привитым или переболевшим иностранцам разрешили посещать ближайших родственников в Израиле, если те являются гражданами или резидентами страны.





В целом страна была закрыта для иностранцев, за исключением тех, кто имеет в Израиле близких родственников, почти год. С 8 марта 2020 года в страну разрешили въезд некоторым категориям иностранцев, в частности профессиональным спортсменам, иностранным работникам и супругам граждан страны. Также был снят запрет на возвращение израильтян.





13 апреля Минздрав решил снять и некоторые ограничения в работе системы образования: преподаватели смогут свободно перемещаться между классами и школами.





Ожидается, что в апреле будет отменено и все еще действующее требование носить маски на улицах.





С 23 мая Израиль открывает границы для привитых от коронавируса иностранных туристов и тех, у кого есть антитела после болезни COVID-19.





При этом даже при наличии сертификата о вакцинации въезжающим необходимо будет пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также тест ПЦР и тест на антитела по прибытии в аэропорт. Ожидается, что результаты будут готовы в течение 14 часов по прилету. Подобный порядок - пилотный проект, и в его рамках число въезжающих в страну будет ограничено.





На данный момент Израиль не признает никаких иностранных сертификатов вакцинации или выздоровления, хотя власти страны ведут переговоры с несколькими государствами. Любой въезжающий, даже вакцинированный за границей, должен находиться в карантине до результатов теста на антитела.



