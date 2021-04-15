Компенсацию по делу МН17 требуют более 200 человек
Родственники погибших пассажирова будут добиваться компенсации только морального ущерба.
Компенсации по делу о сбитии над Донбассом в 2014 году пассажирского лайнера рейса МН17 требуют 290 родственников погибших. Об этом сообщила в четверг, 15 апреля, представитель родственников Арлетта Схейнс, пишет ТАСС.
«Это важный этап процесса. Это значит, что в деле теперь имеется 290 потерпевших», — сказала она.
Адвокат сообщила, что, согласно гражданскому праву Украины, потерпевшие стороны могут требовать компенсацию морального и материального ущерба, однако в рамках данного процесса было принято решение добиваться компенсации только морального ущерба.
© EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO
«Мы решили разделить родственников на три категории в соответствии со степенью их близости с жертвами», — сказала она.
Максимальная сумма компенсации должна составлять 50 тысяч евро.
18:43 15/04/2021
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