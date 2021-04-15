Родители не пострадали, у ребенка диагностировали травмы ноги.





Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Гомельской области.





ДТП произошло в минувшее воскресенье, 11 апреля, на автодороге Н4279 Брагин – Холмеч.





ДТП

Фото: ГАИ





Родители были с ребенком на даче, когда он выпал из коляски и получил травмы.





Родители решили отвезти его в больницу самостоятельно на личном автомобиле «Тойота». За руль сел 34-летний отец.

По предварительным данным ГАИ, в пути водитель отвлекся и потерял управление: машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Родители в аварии не пострадали, ребенок в больнице с травмами ноги.

Ребенка доставили в медучреждение, где ему были диагностированы травмы ноги, – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.





В настоящее время ГАИ проводит проверку по факту ДТП и получения ребенком травм, пишет belnovosti.by



