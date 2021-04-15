Дважды пострадал 3-месячный малыш: выпал из коляски, родители повезли его в больницу и попали в ДТП
В Брагинском районе родители везли трехмесячного малыша в больницу и попали в ДТП.
Родители не пострадали, у ребенка диагностировали травмы ноги.
Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Гомельской области.
ДТП произошло в минувшее воскресенье, 11 апреля, на автодороге Н4279 Брагин – Холмеч.
ДТП
Фото: ГАИ
Родители были с ребенком на даче, когда он выпал из коляски и получил травмы.
Родители решили отвезти его в больницу самостоятельно на личном автомобиле «Тойота». За руль сел 34-летний отец.
По предварительным данным ГАИ, в пути водитель отвлекся и потерял управление: машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Родители в аварии не пострадали, ребенок в больнице с травмами ноги.
Ребенка доставили в медучреждение, где ему были диагностированы травмы ноги, – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время ГАИ проводит проверку по факту ДТП и получения ребенком травм, пишет belnovosti.by
18:33 15/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение