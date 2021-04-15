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Дважды пострадал 3-месячный малыш: выпал из коляски, родители повезли его в больницу и попали в ДТП

В Брагинском районе родители везли трехмесячного малыша в больницу и попали в ДТП.

Родители не пострадали, у ребенка диагностировали травмы ноги.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Гомельской области.

ДТП произошло в минувшее воскресенье, 11 апреля, на автодороге Н4279 Брагин – Холмеч.

ДТП
Фото: ГАИ

Родители были с ребенком на даче, когда он выпал из коляски и получил травмы.

Родители решили отвезти его в больницу самостоятельно на личном автомобиле «Тойота». За руль сел 34-летний отец.
По предварительным данным ГАИ, в пути водитель отвлекся и потерял управление: машина вылетела в кювет и опрокинулась. 
Родители в аварии не пострадали, ребенок в больнице с травмами ноги.
Ребенка доставили в медучреждение, где ему были диагностированы травмы ноги, – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время ГАИ проводит проверку по факту ДТП и получения ребенком травм, пишет belnovosti.by
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