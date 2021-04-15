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Это бездонное дно... Люди в форме задерживают бабушку - рядом кричит ее внук

В распоряжении редакции Ребенок оказалось видео событий 25-го марта на площади Якуба Коласа в Минске.

Сотрудники милиции пытаются посадить в микроавтобус пожилую женщину, рядом находится ребенок. Как заявил автор видео, позже он видел школьника в Первомайском РУВД Минска. 

На видео школьник в голубой куртке с рюкзаком за плечами кричит: «Пожалуйста, не надо, не надо трогать!». Сотрудники милиции в этот момент задерживают пожилую женщину. Слышны комментарии автора видео. Он говорит, что его «не догонят», обращается к милиции со словами: «Да вы что, мужики, там же ребенок». 

Видео резко обрывается: остается неясным, посадили мальчика в микроавтобус или нет. 


Как рассказал Ребенок.BY очевидец Вадим Лецко, позже он видел мальчика вместе с женщиной в Первомайском РУВД. Они сказали парню «спасибо». 

Других подробностей о школьнике молодой человек не знает. Ему самому — 20 лет, тот день закончился для него задержанием. 

— Я вышел из перехода и увидел, как милиция «забирает» бабушку и пацана. Они побежали за мной, но не догнали, я успел зайти в «Силуэт». Загрузил видео в сторис, а на выходе меня взял ОМОН. Повезли в Первомайское РУВД, где я видел этого мальчика, говорят, ему 11 лет. 

Меня там держали пару часов, заявили, что я кричал «Жыве Беларусь!» и якобы у меня был с собой флаг, хотя это неправда. Отвезли на Окрестина, там был суд, дали 18 суток и отправили Жодино. Я вышел только в этот понедельник, — говорит Вадим. 

Журналисты переслали видео, на котором школьник находится в окружении сотрудников милиции, пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Вот как там прокомментировали ситуацию: 

— За совершение административного правонарушения 25-го марта была задержана женщина, совместно с которой находился ее внук. Женщина вместе с ребенком доставлялась в районное УВД г. Минска. Ребенок сразу же был передан родителям. В отношении женщины были составлены административные протоколы.
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