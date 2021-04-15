Ударил один раз ногой... по служебному автомобилю - три года колонии

В суде Советского района Минска было рассмотрено уголовного дело, возбужденное против мастера строительно-монтажных работ Ивана Цегалко. Ему было предъявлено обвинение по статье 364 Уголовного кодекса (Насилие в отношении милиции) и по 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).





Уголовное дело касалось событий 13 сентября, когда в Минске проходила акция протеста “Марш героев” и часть протестующих дошла до Дроздов, где произошли задержания. После акции было возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов которого и стал Цегалко.





Дело рассматривал судья Сергей Шатило. Сторону обвинения представлял помощник прокурора Романенко Д.И. Гражданский истец – Зиновенко. Защитник - Грицук. "Потерпевшими" по делу были признаны 7 сотрудников ОМОНа.





“Весна” с помощью волонтеров вела мониторинг судебных заседаний.





Обвинение

На первом заседании по делу прокурор озвучил обвинение, предъявленное Ивану Цегалко. Согласно ему 13 сентября с 15.00 до 17.00 Цегалко участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на участке от Немиги до ст. м. Пушкинской, блокировал дороги, препятствовал работе аптек, салонов и предприятий, которые были на пути следования, нарушал спокойствие граждан.





Потом, с 17.40-18.30, в районе улицу Тихой, испытывая озлобленность по отношению к сотрудникам милиции, ударил один раз ногой по служебному автомобилю и тем самым повредил капот. Затем он нанес по два удара сотрудникам ОМОН Попову и Назарову, которые не повлекли расстройства их здоровью.





Иван признал вину только в том, что нечаянно ударил по автомобилю. По всем остальным эпизодам не признал.





Версия обвиняемого

На втором заседании Иван дал показания. По его словам, в тот день он с другом встретился в баре, затем они пошли гулять и много разговаривали. Обсуждали работу и девушек, они оказались в толпе людей и, занятые разговором, дошли до Стеллы, а затем и до Пушкинской. Они услышали призывы идти к дому Лидии и Шеймана, им стало интересно, и они пошли. На суде Цегалко сказал, что в тот момент не понимал, о ком речь, только позже понял.





Уже на улице Тихой к толпе людей, где он с другом находился, подъехал микроавтобус с силовиками. Цегалко услышал из толпы крики «Бандиты!», а затем раздался шум гранат и хлопки от выстрелов. По его словам, в тот момент он очень сильно испугался. Находясь в толпе, он потерял равновесие и неумышленно оттолкнулся ногой от буса, чтоб не упасть. Именно из-за этого образовалась вмятина на бусе. При этом стоимость ремонта (более 400 рублей) была возмещена Иваном еще до суда.









Иван отрицал, что он нанес удары омоновцам, а также то, что у него в руках были какие-либо предметы. Задержание произошло в считанные секунды: руки заломали, положили на землю, завели в бус, а затем в автозак. Иван рассказал, что при задержании его били: повредили нос, наносили удары по голове, а также записали на видео, которое затем показали по госТВ.





Цегалко рассказал, что во время записи видео в ГУВД сотрудники милиции фактически заставляли его говорить то, что им нужно, угрожали избить, если будет что-то не так. Если он говорил неправильно, то видео переснимали.





Что на суде говорили семь омоновцев, признанных "потерпевшими"?

Командир взвода ОМОН Анатолий Грабовский сообщил, что их мобильная группавыехала в переулок Тихий, когда поступила команда. Задерживал другого человека, а Ивана видел уже задержанным. Больше ничего не видел, в том числе - кто наносил удар по машине.





Командир мобильной группы Сергей Демидов рассказал о том, как происходили задержания. Он видел, что Иван ударил по капоту машины, а ударов в отношении омоновцев Попова и Назарова – не видел, так как те были не в его мобильной группе. Демидов отметил на суде, что, по его мнению, толпа вела себя озлобленно, и он воспринимал это как угрозу жизни и здоровью. Претензий к потерпевшему он не имеет.





Также были допрошены омоновцы Киселев, Крюков, которые были в одной группе с Демидовым и Грабовским. Все они говорили, что не принимали участия в задержании Цегалко, не видели, чтоб он кого-либо бил, и претензий к нему не имеют. Водитель милицейского буса по фамилии Бурак сказал, что видел, как Цегалко нанес удар по капоту авто.





Сотрудники ОМОНа Назаров и Попов, которых, согласно материалам дела, ударил Цегалко, были в другой мобильной группе. На суде они заявили о том, что среди людей, участвующих в несанкционированном мероприятии, была радикально настроенная группа граждан, у которых были палки, и которые бросали в них камни и бутылки с водой.





Омоновцы утверждали, что среди них был Цегалко. Назаров на суде сказал, что обвиняемый ударил его два раза, целился в голову, но попал по рукам. При этом на первом допросе во время следствия он говорил, что Цегалко ударил его палкой, на втором допросе – не палкой, а руками.





В задержании Назарова он участия не принимал. Омоновец Попов сообщил, что получил от Цегалко удар кулаком в область лица. Когда Иван стал убегать, Попов догнал его и задержал. Назаров и Попов предъявили иски в 1000 рублей о компенсации морального вреда. Цегалко иски не признал.





Также на процессе в качестве свидетелей выступили представители нескольких заведений, возле которых 13 сентября проходило шествие: парикмахерских, магазинов, салонов, аптек, которые в тот день закрывались, хотя должны были быть открыты.





Никто из свидетелей претензий не предъявил за исключением ООО «Грин фитнес» (тренажерный зал "F1 fitness") на проспекте Победителей. Согласно письменным показаниям их представителей, из-за всех воскресных акций протеста они понесли ущерб в 48000 рублей, так как клиенты не могли к ним доехать.





Представитель «Минсктранса» на суде озвучил сумму нанесенного ущерба в размере более 30 тысяч рублей.





Прения

Гособвинитель посчитал вину Цегалко доказанной и запросил его наказать тремя годами колонии общего режима. Адвокат уверен, что обстоятельства были квалифицированы неверно. Иван не блокировал дороги, лишь ну улице Тихой вышел на проездную часть, а там общественный транспорт не ходит. Также он не мог мешать работе заведений, просто двигаясь по тротуару.





Адвокат подчеркнул, что Цегалко ранее не был судим и к административной ответственности по нарушению общественного порядка до того дня не привлекался (после задержания его осудили по статье 23.34 КоАП), сумму на ремонт авто возместил в полном объеме.





Коме того, адвокат обратил внимания, что обвинение держится лишь на показаниях Назарова и Попова, которые в них путались (в количестве ударов и чем они были нанесены), и просил освободить Цегалко из-под стражи.





15 апреля судья Сергей Шатило огласил приговор по делу. Ивана Цегалко признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободе с отбыванием в колонии общего режима. Также он обязан выплатить по 1000 рублей компенсации морального вреда сотрудникам ОМОН Попову и Назарову.





Иск "Минсктранса" будет рассматриваться отдельно в порядке гражданского судопроизводства.