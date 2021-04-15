Абсурд всея Беларуси: вместо бело-красного сине-белое
Властям некуда девать наши деньги? Так пусть вернут их нам!
Стелу на въезде в Брестскую область перекрасили, передает Медиа-Полесье.
На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Благоустройством стелы в этом году занимались работники РУПП «Гранит».
Раньше её всегда красили в бело-красные цвета.
В этом году цветовую палитру заменили на бело-синюю.
14:51 15/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение