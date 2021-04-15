Абсурд всея Беларуси: вместо бело-красного сине-белое

Стелу на въезде в Брестскую область перекрасили, передает Медиа-Полесье





На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Благоустройством стелы в этом году занимались работники РУПП «Гранит».





Раньше её всегда красили в бело-красные цвета.









В этом году цветовую палитру заменили на бело-синюю.





