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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Абсурд всея Беларуси: вместо бело-красного сине-белое

Властям некуда девать наши деньги? Так пусть вернут их нам!

Стелу на въезде в Брестскую область перекрасили, передает Медиа-Полесье.

На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Благоустройством стелы в этом году занимались работники РУПП «Гранит».

Раньше её всегда красили в бело-красные цвета. 


В этом году цветовую палитру заменили на бело-синюю.
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