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Тиму Белорусских начинают судить 16 апреля

Суд по делу 22-летнего певца Тимы Белорусских за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ начнётся 16 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что по этому делу проходит также 25-летний знакомый исполнителя. Согласно данным следствия, певец со своим знакомым употребили наркотики в игровом клубе в Минске. После этого их задержали. При личном обыске у Белорусских обнаружили гашиш и 0,0375 грамм амфетамина. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а 25 марта прокуратура передала его в суд. Певца и знакомого обвинили в приобретении, употреблении, хранении и перевозке наркотических средств. Свою вину они признали полном объеме.

Сразу же после сообщений в СМИ, Тима Белорусских опровергал своё задержание, называя эту информацию вбросом.

Позже стало известно, что всё это время Тима Белорусских находится под залогом, его знакомый под стражей.

В конце 2020-го Тима Белорусских прекратил сотрудничество с лейблом Kaufman. Бывшего продюсера не удивляет тот факт, что Тима Белорусских может сесть за наркотики. "Интересно получилось: люди, которые его окружали изначально и давно, были [во время работы] нами от него отодвинуты подальше, чтобы такие ситуации ни в коем случае с ним не происходили. Как только мы от него далеко отошли, эти люди появились снова, что спровоцировало волну того, что произошло", — рассказывал он в интервью “Медузе”.

Максимальный срок по статье за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 328) — до пяти лет лишения свободы.
Источник: euroradio.fm
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