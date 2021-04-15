Расчлененный труп женщины нашли в мусорном контейнере в Барановичах

О том, что в Барановичах этой ночью произошло ЧП, в редакцию Intex-press сообщили читатели.





«Во дворе дома на ул. Притыцкого у мусорки стоит пожарная машина и много милиции. Сотрудники ходят по квартирам, показывают фото сумки и спрашивают, не видели ли человека с этой сумкой, шедшего к мусорке», – написала в соцсетях одна из горожанок.









Людям не говорили, что произошло, однако несколько компетентных источников сообщили Intex-press, что в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.





Следственный комитет Беларуси подтвердил обнаружение человеческих останков в мусорном баке в Барановичах. По официальной информации, опубликованной в телеграм-канале СК, они принадлежат 45-летней жительнице города. По подозрению в ее убийстве задержан 50-летний минчанин. Возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью.







