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С 15 апреля открыта продажа билетов на поезда "Ласточка" между Минском и Москвой

С 15 апреля открыта продажа билетов на скоростные поезда в дневном сообщении Минск-Москва, говорится в сообщении пресс-службы Белорусской железной дороги в четверг.



"В ежедневное обращение назначены две пары новых скоростных международных поездов № 717/722 и № 721/718 Москва-Минск-Москва формирования ОАО "РЖД". Время в пути составит менее 7 часов. В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправятся 30 апреля в 16.00", - рассказали в пресс-службе.

В БЖД отметили, пишет interfax.by, что данные поезда будут обслуживаться составами "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут предложены 3 класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне №5), эконом- и базовый классы. В поезде имеется возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость проезда по маршруту Минск-Москва, а также в обратном направлении на местах бизнес-класса составляет Br136,14. В перечень дополнительных сервисов для пассажиров данного класса входит рацион гарантированного питания (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор, комплект печатной продукции.

Стоимость проезда по маршруту Минск-Москва, а также в обратном направлении в вагоне №1 (базовый класс) составляет Br49,38 и в вагонах №25 (экономкласс) – Br50,21. Дополнительной услугой для пассажиров вагонов №2-5 является доступ к мультимедийному порталу "Попутчик", плата за который включена в цену билета.

"Обращаем внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

Там напомнили, что граждане Беларуси при въезде на территорию РФ обязаны иметь справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.
 
"При следовании в Беларусь иностранные граждане, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, также должны иметь указанный выше медицинский документ", - пояснили в БЖД.
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