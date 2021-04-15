



Арестант в Лидском ЦИП. Рисунок Евгения Лукашевича





Находясь за решеткой Евгений Лукашевич делал зарисовки, пока 1 апреля у "политических" не забрали почти все вещи. Художник рассказал лишенному аккредитации ПЦ "Весна" об условиях содержания в Лидском центре изоляции правонарушителей.





За неделю до 1 апреля Евгений успел получить целых три передачи с одеждой, продуктами питания, сигаретами, книгами, ручками для рисования.





"Запас получился такой, что можно было не 15, а 45 суток переждать! Но уже утром 2 апреля из всего этого остались только "мыльно-рыльные" и сменные носки-трусы. Перемены вводились сумбурно и постепенно", - рассказал бывший арестант.









Утром 1 апреля на коридоре между охранниками прозвучало: "Сказал, что нехрен – будут здесь икру жрать и спать на кроватях целыми днями".









После утреннего обхода и проверки “политических” переселили в другие камеры:





"Забрали пакеты с одеждой и продуктами, но не забрали матрасы и книги-тетради. Сказали, перед отбоем отдадут обратно. А после обеда приказали скрутить и сдать и матрасы тоже. Причем не только троим политическим, а вообще всем арестованным в ЦИП, а это человек десять на тот момент!"





Матрасы в течение дня стояли прямо в коридоре вдоль стены. В 22.00 часа их вернули арестантам. На следующий день матрасы снова забрали у всех, а у политических – вообще все вещи, включая книги и письменные принадлежности.













"Утром 3 апреля матрасы забрали уже только у политических, заодно переселив нас в другие камеры. Тогда же новый образ жизни для политических приобрел свой окончательный формат:





6:00 – сдача матрасов;





7:00 – подъем;





9:30 – обход, "шмон", туалет и умывальник на коридоре, ежедневный переезд в новую камеру;





12:00-21:00 – два визита в ЦИП дежурного офицера от РОВД специально для двух дополнительных "шмонов" камер с политическими, во время которых на коридор выводили уже в наручниках, надетых предварительно через "кормушку" дверей;





22:00 – выдача матрасов;





23:00 – отбой в ЦИП;





2:00 – подъем, чтобы "представиться" лицом к стене внутри камеры;





5:00 – подъем, чтобы "представиться" лицом к стене внутри камеры.





По нестыковкам нового формата с распорядком дня ЦИП, по растерянности охраны в первые дни, по их реакции – было видно, что эти правила спущены были из самых высших кабинетов государства”, – отмечает Евгений Лукашевич.





Он уточняет, что сам ЦИП г. Лиды находится в старом здании бывшей гауптвахты, в нем семь камер на два человека: в пяти камерах нет ни туалета, ни умывальника, а только пластиковое ведро в углу, которое каждое утро нужно выносить в общую уборную на коридоре.









В двух камерах есть туалет, но без перегородок, а смыв в ней делается водой из обычного ведра, умывальников тоже нет.









"Поэтому те, кто попадает сюда не подготовившись и не получая передачек с воли – обречены проводить недели напролет еще и в условиях дикой, опасной для здоровья антисанитарии: умывальник доступен раз в сутки, а прием пищи происходит в 1,5-2 метрах от "параши".





Евгений Лукашевич за 15 суток побывал в пяти камерах, и в каждой из них наружная стена была покрыта густой черной плесенью, была мокрой в холодную погоду. На прогулки и в душ арестантов не водили.







