+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Депутат предложила создать в Беларуси «информационный щит» от киберугроз

Член постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Марина Васько предложила создать в Беларуси «информационный щит» по примеру Китая.

Фото: Reuters

Об этом говорится в статье на сайте «СБ. Беларусь сегодня».

Васько отметила, что определенная часть молодых людей, да и в целом белорусского общества, подвергшись информационному воздействию деструктивных интернет-ресурсов, приняла участие в протестных акциях. Она также подчеркнула, что  «киберугрозы сейчас представляют первостепенную опасность для нашего общества».

В связи с этим, депутат предложила создать на уровне государства «информационный щит», который бы противостоял киберугрозам. При этом пример по обеспечению информационной безопасности предлагается позаимствовать у Китая — точнее, проекта «Золотой щит».

«Эффект обособленного развития китайского интернета? Абсолютное большинство пользователей уже не нуждается в запрещенной информации, западные ресурсы перестали интересовать людей, потому что в стране была создана своя полноценная информационная экосистема. Там и коммуникационно-развлекательный интернет-ресурс, и социальная сеть, и поисковик. Параллельно с созданием такого «информационного щита» мы можем разрабатывать собственный патриотический контент, обучать блогеров, воспитывать новых лидеров мнений. Это не быстрый и очень затратный путь, но, во-первых, успехи в развитии той же КНР очевидны, а во-вторых, нам дороже этого не сделать», - отметила Васько.
Источник: Политринг
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]