На улице Казинца троллейбус сбил 8-летнюю девочку и 13-летнего мальчика
Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на улице Казинца, сообщили в столичной ГАИ.
Авария произошла днем 14 апреля. По предварительной информации, около 16.35 водитель троллейбуса, двигаясь в направлении улицы Кижеватова, сбил 13-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, пишет TUT.BY. В момент наезда дети находились на регулируемом пешеходом переходе.
В результате ДТП дети получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
07:46 15/04/2021
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