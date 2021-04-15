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Белорус продолжал невозмутимо удить рыбу, пока все вокруг горело. А что? Он привык!

В Слуцке загорелась пойма реки Случь. Это не смутило местного рыбака, продолжавшего удить рыбу, пока пожарные тушили огонь.

Фото: Алесь Достанко

Слуцкая газета «Курʼер» поговорила с мужчиной, ставшим героем видео с огненной рыбалкой. Выяснилось, что рыбак, пожелавший остаться анонимным, ничего не знает о своей популярности: «Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы, — заявил мужчина. — „Курʼер“ ваш раньше выписывал. Сейчас он дорогой. Для пенсионера дорого получается».

Пенсионер не хочет славы. Даже несмотря на то, что ролик с его участием за сутки посмотрели более миллиона раз: «Мне не надо знаменитости. Прихожу, ловлю рыбу. А что я сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это мое личное дело. Если хотите, приезжайте, тут постоянно рыбаков сидит с 29 танковой дивизии. Все время тут ловят. Приезжайте сюда, на речку, в любое время — и будем тут беседовать».

В пожарах рыбак тоже не увидел ничего необычного: «Каждый год пожары эти. Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их все время вызывают и вызывают».
Источник: Meduza
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