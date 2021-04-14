



В заседании приняли участие все белорусские иерархи и Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич. Присутствовал также архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который после выхода на пенсию продолжает выполнять ряд функций в структуре ККББ.





Участники помолились за здоровье Апостольского визитатора для белорусских греко-католиков архимандрита Сергея Гаека, который недавно был госпитализирован с пневмонией в одну из минских больниц, а также за всех больных коронавирусом и медицинских работников.









Главным пунктом повестки заседания стало избрание нового председателя, должность которого освободилась после выхода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича.





В результате голосования новым председателем Конференции католических епископов был избран епископ Витебский Олег Буткевич. Его заместителем — епископ Гродненский Александр Кашкевич. Генеральным секретарем ККББ — вспомогательный епископ Гродненской диоцезии Иосиф Станевский.





Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который остается председателем Комиссии Божьего культа и Дисциплины таинств и Совета по делам экуменизма, был избран также председателем Комиссии по делам общего пастырства при ККББ.







