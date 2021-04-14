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Экс-водитель школьного автобуса, который ударил фельдшера, получил химию

Брестчанина, который в январе ударил по лицу фельдшера скорой, осудили на 2 года химии

Суд Ленинского района Бреста приговорил 55-летнего экс-водителя школьного автобуса Николая Вакулича к двум годам химии по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) за удар по лицу фельдшера скорой в январе, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Также судья Святослав Калина постановил, что Вакулич должен выплатить пострадавшему 500 рублей в качестве моральной компенсации.

5 января в брестской больнице скорой медицинской помощи мужчина ударил по лицу медика. Момент удара попал на видео. На кадрах мужчина матерится, говорит про Лукашенко, а после ударяет медика по лицу.

«Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко», — говорил мужчина на видео.

Видео: TUT.by


По рассказу фельдшера, 5 января на станцию позвонили из милиции и сообщили, что на остановке в Бресте лежит мужчина с признаками алкогольного опьянения. К нему выехала бригада Рокало и медики отвели мужчину в машину скорой, пишет mediazona.by
«Он в больницу ехать не хотел. Но мы не можем оставить зимой на улице человека с травмами и признаками алкогольного опьянения — обязаны отвезти его в больницу. Он отказывался. От осмотра тоже отказывался. Сотрудники милиции с нами не поехали», — рассказал Рокало.

По воспоминаниям врача, во время транспортировки 55-летний мужчина «сопротивлялся, выражался, собирался выйти из машины». Медики его придерживали, чтобы он не нанес себе травмы.

«Он говорил, как любит президента, милицию, какие все молодцы. Мы просто молчали и ничего не говорили в ответ», — говорил фельдшер.

Медики привезли мужчину в больницу — и там он, по словам Рокало, вначале ударил фельдшера по ноге, после чего пришлось вызвать милицию.

«Пришел участковый. Сказал, что будет принимать заявление от нашего фельдшера. Она давала показания в смотровом кабинете, а мы стояли в коридоре. Этот мужчина был в соседнем смотровом кабинете — его там осматривал травматолог. Вдруг в какой-то момент он выбежал, начал ругаться и ударил меня», — утверждал фельдшер.

14 января Валентина Пашкевич, главврач станции скорой помощи, на которой работает Рокало, рассказала, что фельдшер ушел на больничный с черепно-мозговой травмой, возникшей из-за этого удара.

«Черепно-мозговая травма появилась от удара, больше ни от чего», — сказала она.
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