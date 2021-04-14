Blizko.by поcмотрел, кем и когда проводилось социсследование, с результатами которого знакомят горожан в платежках за коммунальные услуги.

О чем речь?

В этом месяце минчане стали получать «усовершенствованные» жировки по оплате коммунальных платежей. В них, кроме привычных цифр с расчетами за услуги и итоговой суммы, появилась информация идеологическо-социологической направленности.

Во-первых, столичные коммунальшики посчитали своим долгом ознакомить минчан с информацией с «мифами о БЧБ-символике». Во-вторых, под заголовком «Важно знать» в жировках поместили информацию с результатами опроса, касательно общественно-политической ситуации в стране.

По информации, с отсылкой к результатам республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление» (о том как, кем и когда он проводился мы расскажем ниже) 66, 5% жителей Беларуси доверяют президенту Беларуси.

Фото; Blizko.by

72, 4% белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе прошлого года. При этом 57, 8% опрошенных уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, обоснованы.

К публичному использованию бело-красно-белого флага отрицательно относятся 62,1% опрошенных респондентов. Большинство из принявших участие в опросе «нацелены на дальнейшее выстраивание взаимовыгодных отношений с Россией — таких 71,2%, к партнерству с ЕС положительно относятся 31,5% респондентов, с Китаем — 27,4%. с Евразийским экономическим Союзом — 23,6%, а с США — 10,4% опрошенных.

В рамках опроса людям предлагалось назвать и те достижения суверенной Беларуси, которые нужно обязательно сохранить. Большинство респондентов желают, чтобы в стране сохранились «порядок и стабильность» — таких 72, 9% за сохранение суверенитета и независимости выступает меньше людей — 57,3%.

Из других социально-значимых факторов, которые важно сохранить, назывался уровень оказания медицинских и образовательных услуг — за это выступает 54,2% опрошенных. Сохранение качества продуктов питания и товаров промышленного производства считают важным 48,9% респондентов, а социальную направленность внутренней политики — 39,3%, принявших участие в опросе. Еще 36,6% отметили уровень жизни и благосостояния граждан.

Кто заказал и проводил опрос?

Фото:solidarnost.org. Изображение носит иллюстративный характер

Опрос «Социальное мышление» проводился зимой этого года — с 12 января по 8 февраля. Завершился он накануне Всебелорусского народного собрания. Напомним, накануне проведения ВНС Александр Лукашенко анонсировал, что в Беларуси «проводилось масштабное социологическое исследование».

Кстати, его проведение заказало государственное информационное агентство БЕЛТА, а опросом респондентов занимался аналитический центр ЕсооМ. Именно эта организация, не имеющая официальной страницы в интернете, с 2004-го года является партнером Центризбиркома Беларуси. Именно ЕсооМу доверено публиковать результаты экзит-пулов во время проведения крупных электоральных компаний в стране и именно этот центр, накануне прошлых президентских выборов сообщил, что за Лукашенко готовы проголосовать почти 70% процентов белорусов.

Что касается опроса «Социальное мышление», то, как утверждается, проводился он с использованием бумажных анкет и планшетов. Было опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов страны — с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов.

Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5 %.

Самому проведению опроса предшествовала подготовка — «пилотажный» телефонный прозвон респондентов, который позволил выстроить тактику проведения исследования.

Вместо заключения

Если внимательно посмотреть на некоторые данные опроса, опубликованные в жировках, то можно увидеть следующее: зимой Александра Лукашенко поддерживало 66, 5% белорусов, а по официальным данным Центризбиркома Беларуси на последних выборах за него проголосовало 80, 1%, пришедших на избирательные участки. Таким образом, с середины августа прошлого года по февраль этого года, процент тех, кто доверяет действующему руководителю страны, снизился на 13, 6%. Кстати, во время телефонного опроса, предваряющего проведение «Социального мышления» безоговорочную поддержку Лукашенко высказывали 74, 2% опрошенных.

Разницу в цифрах директор аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко объясняет это тем, что «после большой политической кампании, (выборов) показатели доверия несколько снижаются.





Фото: Blizko.by

Мы никак не будем комментировать социологические цифры, опубликованные в жировках минчан. Скажем только, что у горожан есть возможность отказаться от получения бумажных платежек.





Фото: скриншот с сайта Минского расчетно-справочного центра





Сделать выбор в пользу электронных жировок можно на сайте «Единого расчетно-справочного центра». Экономя государственную бумагу, используемую для печати платежек, вы сделаете благое дело — спасете дерево.



