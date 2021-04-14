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Будет ли вторая стадия исследований? Разведка США назвала утечку из лаборатории возможной причиной пандемии COVID-19

Утечка инфекции из лаборатории — одна из возможных причин пандемии болезни COVID-19. Об этом в рамках доклада в Сенате США заявила директор Национальной разведки Аврил Хэйнес, передает агентство Reuters.

Фото: Bing Guan / Reuters

«Разведывательное сообщество не знает точно, где, когда и как вирус, вызывающий COVID-19, изначально возник», — заявила директор. Она упомянула два варианта его появления — передачу от животного к человеку и утечку из лаборатории в результате некого инцидента.

Ранее путь коронавируса от летучих мышей к человеку описали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, наиболее вероятна версия передачи инфекции людям через другие виды животных, а не утечка из лаборатории, пишет Лента.ру .

США и еще 13 стран выразили обеспокоенность в связи с публикацией доклада, отметив, что расследование было проведено со значительной задержкой, а эксперты ВОЗ не получили доступа к полной информации, связанной со вспышкой вируса в Китае. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки призвала организацию устроить вторую стадию исследования, допустив на нее международных и независимых экспертов. Она также выразила беспокойство в связи с содержанием доклада: по ее словам, он не приблизил мировое сообщество к пониманию того, как именно началась пандемия в китайском Ухане, — а значит, не поможет предотвратить подобную ситуацию в будущем.
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