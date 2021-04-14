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Проверено: на месте бывшего склада боеприпасов за 3 дня нашли более 700 артиллерийских снарядов

В Докшицком районе Витебской области военные саперы ведут разминирование на месте, где до Великой Отечественной войны находился склад боеприпасов, сообщили в министерстве обороны страны.

"В Докшицком районе группа отряда разминирования Противоминного центра Вооруженных Сил с понедельника ведет сплошную очистку местности, на которой в довоенное время располагался склад боеприпасов, пишет interfax.by За три дня военные саперы обнаружили уже более 700 артиллерийских снарядов", - проинформировали в Минобороны.


Найденные боеприпасы будут уничтожены. Разминирование продолжается.

Противоминный центр Вооруженных Сил был открыт на базе 2-й инженерной бригады. В центре обустроены специализированные классы, которые позволяют эффективно обучать обезвреживанию и уничтожению всех видов боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Саперы используют новые средства поиска, разведки и индивидуальной защиты.
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