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Хорватия снова выдает беларусам туристические визы

Хорватия начала снова принимать документы на туристические визы для беларусов.


Визовый центр этой страны возобновил работу в Беларуси. Такая информация опубликована на сайте Республиканского союза туристических организаций.

Пока подать документы на туристическую визу можно только лично. Однако ожидается, что скоро это можно будет сделать через аккредитованных туроператоров и турагентства.

При этом желающим посетить Хорватию беларусам нужно выполнить обязательное условие, чтобы получить визу: подтвердить оплату проживания.

Кроме основных документов, надо также иметь ПЦР-тест на COVID-19 (не старше 48 часов на момент пересечения границы) или же отрицательный экспресс-тест на антигены к коронавирусу (подходят только те тесты, которые утверждены на уровне ЕС).

Экспресс-тест должен быть также не старше 48 часов на момент пересечения границы. При этом, если путешественник въезжает в Хорватию более чем на десять дней, то на десятый день пребывания он должен повторно сдать экспресс-тест на антиген.

Есть еще один вариант – это показать сертификат о вакцинации от COVID-19. Хорватия признает любые вакцины, включая российский препарат «Спутник V», а также китайский Sinovac.

Важно также, чтобы с момента второй прививки прошло не меньше 14 дней. Если вакцина с одной дозой, то с момента ее введения должно пройти столько же. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке.

Подробнее о том, какие документы еще нужны для въезда в Хорватию, можно узнать на сайте Республиканского союза туристических организаций.

Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/online/news/4258639/
Источник: kp.by
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