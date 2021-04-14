Минчанку судят за "оскорбление" Ермошиной





В МВД поясняли, что девушка свой поступок объяснила тем, что считает председателя ЦИК виновной в неправильном подсчете голосов во время выборов. Однако в суде Алевтина заявила, что вину не признает. Говорит, что когда писала сообщение, не имела ввиду никого конкретного, не хотела никого оскорбить. Лидия Ермошина в суд не явилась, передает ТUT.BY





Гособвинитель Евгений Серяков, оглашая обвинение, заявил, что Алевтина Корчик, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти, председателя ЦИК, которая находится под особой охраной государства, в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение, которое представляет Лидию Ермошину в унизительном положении перед другими пользователями.





Сообщение выражено в неприличной форме, противоречит нормам общечеловеческой морали, причиняет моральные и нравственные страдания Ермошиной, в глазах общественности подрывает ее авторитет и авторитет органов власти.





Ей предъявлены обвинения по ст. 369 УК (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, максимально возможное наказание — ограничение свободы на срок до трех лет).





Алевтина в суде заявила, что вину не признает. Суду пояснила, что в районном чате появилось видео непристойного содержания.





— Оно меня очень расстроило, так как там была девушка, а видео порнографического содержания. У меня был опыт, что подобным образом шантажировали моего близкого человека. Я вступила в спор с теми, кто непристойно называл девушку на фото.





Написала, что большей [распутной женщиной] чем Ермошина, никому не стать все равно. Фамилию я написала, но никого конкретного в виду не имела. Много людей с такой фамилией. Это первое, что всплыло в голове. Фамилию председателя ЦИК узнала, когда мне уже предъявили обвинения, — заявила обвиняемая.





— А для чего вы указали фамилию? Какую цель преследовали? — уточнила судья Лидия Телица.





— Это было импульсивное действие, не было умысла унизить кого-то конкретного, — ответила девушка.





В суде зачитали первые показания, которые Алевтина дала, как только ее задержали, в январе 2021 года. Там она признает, что оскорбила главу ЦИК. Почему возникло такое противоречие?





— Давала эти показания под психологическим давлением и принуждением сотрудника, он сам формулировал показания, — пояснила она. — Меня начали пугать, что поеду на Окрестина, была зима, холодно. Мне сказали, что если все подпишу, то поеду домой. Но по итогу, конечно, так не было.





Подписав нужные документы, поехала в тот самый изолятор на улицу Окрестина, где провела трое суток.





Кроме того, обвиняемая заявила в суде, во время ее допроса, в кабинете либо рядом с ним постоянно находились оперативники ГУБОП, которые ее и задерживали.





Защитник Корчик озвучила, что заявляла следователю о том, что при даче показаний на обвиняемую оказывалось давление, также было обращение и в прокуратуру, однако правоохранительные органы нарушений в действиях сотрудников не усмотрели.





Также в ходе судебного заседания выяснилось, что был арестован мобильный телефон, который Алевтина приобрела в декабре 2020 года, а сообщение в районном чате она оставила в октябре, с другого телефона, который успела продать.





Еще один важный момент — результат лингвистической экспертизы, согласно которому не представляется возможным прийти к выводу, что негативный комментарий направлен именно в адрес главы ЦИК Лидии Ермошиной. Обвиняемая и защитник просят допросить эксперта в суде.





Судья Телица отказала в ходатайстве о вызове эксперта в суд.





Сама "потерпевшая" на заседание не явилась, о причинах неявки суд не уведомила. Прокурор и защитник согласились, что вызывать Ермошину дополнительно не нужно. При изучении письменных материалов дела не прозвучала информация о том, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась сама чиновница. Однако есть информация от оперативника ОБЭП, он по указанию начальства осуществлял мониторинг чатов Московского района — так милиционеры и вышли на обвиняемую.





Прокурор: «Сам логотип чата говорит о том, что он был создан по мотивам идеологической и политической вражды»

Гособвинитель просит суд отнестись критически к тому, что Корчик не признает вину, он считает, что таким образом она пытается уйти от ответственности. Отмечает, что в тексте сообщения упоминается конкретное лицо.





— Сам логотип чата (белый медведь с красным сердцем в руках. — Прим. TUT.BY) говорит о том, что он был создан по мотивам идеологической и политической вражды. Такие чаты создавались в районах после выборов, поэтому кто такая Ермошина, там знают, — заявил Евгений Серяков.





Он также отметил, что в ходе предварительного следствия обвиняемая подтверждала, что оставляла такое сообщение, то есть имела умысел на совершение преступления — публичное оскорбление представителя власти.





Серяков обращает внимание, что в материалах дела нет доказательств того, что на обвиняемую оказывалось давление, ей под подпись разъяснялось, что она имеет право отказаться от дачи показаний в отношении себя и своих близких.





Заявление защитника, что на Корчик оказывалось давление, рассмотрено и подтверждения не нашло. Гособвинитель при этом признал, что объяснения (сразу после задержания) брали у Алевтины в отсутствие адвоката (тот не успел доехать, и девушка согласилась говорить без него).





Представитель прокуратуры просит признать Алевтину Корчик виновной и приговорить к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»).





«Настаиваю, что я не оскорбляла Ермошину Лидию Михайловну»

Адвокат обратила внимание, что Алевтина Корчик ранее никогда не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности, «вся ее биография говорит о том, что это человек высоких нравственных ценностей». В материалах дела имеются положительные характеристики с места учебы и работы.





— Моя подзащитная не участвовала в политических митингах и протестах. Как она пояснила в суде, под влиянием эмоций, увидев видео порнографического характера, написала такое сообщение. У нее не было умысла причинить кому-либо нравственные и моральные страдания, фамилию написала ту, которая первая пришла в голову. Кстати, таких фамилий по Минску 90.





Защитник зачитала выводы лингвистической экспертизы, которые имеют существенное значение для разрешения дела.





— Эксперт дает однозначный ответ, что в приведенном тексте нет оскорбления в адрес конкретно Ермошиной Лидии Михайловны, — подчеркнула она. — Считаю, что мою подзащитную нужно оправдать.





Обвиняемая в последнем слове заявила, что каждый человек может вспылить и написать глупость.





— К сожалению, я использовала не самое лучшее слово в переписке и не в самом лучшем месте, — пояснила девушка. — Настаиваю, что я не оскорбляла Ермошину Лидию Михайловну. Я не желала разжигать идеологическую и политическую вражду. Что касается того, что в чат вступают с целью вражды и как будто аватарка это доказывает. Не я ставила эту картинку. Каждый вступает в чат по своим мотивам.





Я хотела лучше знать своих соседей. У меня были исключительно хорошие намерения. Считаю, что наказание, которое прозвучало, слишком жесткое для человека, который никогда не привлекался к ответственности, который честно платит налоги и честно работает, старается сделать эту страну лучше. Я осознаю, что совершила ошибку, которую кто-то расценил неправильно. Прошу суд это учесть.





Приговор по делу будет оглашен 15 апреля в 15.00



