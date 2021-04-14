Задержаны гродненские журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик

В каком правовом статусе находятся журналисты, пока неизвестно.





Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник сотрудничают с польскими медиа. В семье воспитывается несовершеннолетний сын, пишет baj.by





14 апреля гродненская прокуратура сообщила, что официально предупредила Анджея Писальника за его высказывания в начале апреля 2021-го на польских радиостанциях "Radio 24" и "Radio 4".





По мнению прокуратуры, их содержание "противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму".