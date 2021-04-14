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Мингорисполком ответил на петицию с требованием вернуть проспекту имя Сталина: ее подписали 4 человека

Недавно на портале «Удобный город» появилась петиция: кто-то требовал вернуть проспекту Независимости в Минске имя Иосифа Сталина.

Несмотря на то, что петицию подписали всего 4 человека, Мингорисполком оперативно ответил на инициативу: не говорит решительного «нет» и продолжит работу с обращением.

Текст петиции был немногословным:

"Настоящим обращением требуем вернуть главной магистральной улице Минска прежнее название - проспект Сталина, позорно утраченное вследствие политики по развенчанию культа личности Сталина, последовавшей после лживого, на наш взгляд, доклада Н.С. Хрущёва на закрытом заседании XX съезда КПСС".

Ее подписали всего 4 человека, петиция отправилась в Мингорисполком. И вот от заместителя председателя Артема Цурана поступил ответ. Там сказано:

«В соответствии с… ваше коллективное электронное обращение, поступившее в Минский горисполком, направлено для рассмотрения в управление культуры Мингорисполкома.

О результатах рассмотрения вам будет сообщено в установленные законом сроки».

Любопытно, что тот же Артем Цуран на аналогичную петицию с требованием переименовать столичную улицу в честь Василя Быкова ответил пространным письмом, смысл которого сводится к «нет, не будем»:

«При переименовании составных частей отдельно учитываются мнения жителей, которые на них проживают. Принимая во внимание, что переименования элементов улично-дорожной сети создадут значительные неудобства гражданам и потребует финансовых затрат, комиссия решила воздержаться от положительных рекомендаций по данному вопросу. 

С учетом мнения комиссии, не усматриваем необходимости в организации проведения общественного обсуждения по вопросу переименования улицы Карла Маркса».

В Беларуси по крайней мере в двух населенных пунктах есть улица Сталинская: в деревне Драчково под Смиловичами и в деревне Лядовичи недалеко от Иваново. Кроме того, в Минске имя Сталина написано на барельефах-книгах на фасаде Суворовского училища и на барельефах-паровозах на домах напротив железнодорожного вокзала.

В прошлом году через петицию требовали восстановить памятник Сталину в Минске. Ту петицию тоже подписали 4 человека. Все тот же Артем Цуран в ответе сообщил, что «необходимости в воссоздании памятника не усматривается».
Источник: The Village Беларусь
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