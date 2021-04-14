Через 10 лет в Беларуси появится кладбище для радиоактивных отходов
Сейчас выбирают место для полигона, так что пока неизвестно, жителям какого региона так смертельно не повезет.
Первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль сообщает о возведении первой очереди хранилища радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Как пишут «Минск-Новости», это произойдет в 2031 году:
— Сейчас идет выбор площадки под строительство объекта. Как только станет известна примерная локация хранилища, пройдут общественные обсуждения, — сообщила его коллега Виктория Антонова.
14:14 14/04/2021
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