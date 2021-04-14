Задержан бывший политзаключенный Андрей Новиков













Андрей 7 месяцев являлся политическим заключенным и содержался в минском СИЗО №1 по "делу Тихановского". Впоследствии был депортирован в Россию, запретив посещать Беларусь 10 лет, без объяснения причин освобождения и его статуса по делу.



