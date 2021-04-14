Белстат снова не опубликовал статистику по смертности





Напомним, последний раз статистика по смертности в стране публиковалась почти год назад - по итогам 1 квартала 2020 года, когда в стране официально был еще только один умерший от COVID-19.





Между тем, как недавно стало известно, в 2020-м году население Беларуси сократилось более чем на 61 тысячу — это в 3 с лишним раза больше, чем в 2019-м.





При этом, согласно данным, которые Беларусь передала ООН, за первое полугодие 2020 года в Беларуси была рекордная смертность за последние 10 лет - так называемая избыточная смертность, которую специалисты относят исключительно к смертности от от COVID-19, составила не менее 5600 человек с апреля по июнь







