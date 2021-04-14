+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белстат снова не опубликовал статистику по смертности

Срок публикации в очередной раз перенесли — с 16 апреля на 17 мая.


Напомним, последний раз статистика по смертности в стране публиковалась почти год назад - по итогам 1 квартала 2020 года, когда в стране официально был еще только один умерший от COVID-19.

Между тем, как недавно стало известно, в 2020-м году население Беларуси сократилось более чем на 61 тысячу — это в 3 с лишним раза больше, чем в 2019-м.

При этом, согласно данным, которые Беларусь передала ООН, за первое полугодие 2020 года в Беларуси была рекордная смертность за последние 10 лет - так называемая избыточная смертность, которую специалисты относят исключительно к смертности от от COVID-19, составила не менее 5600 человек с апреля по июнь
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]