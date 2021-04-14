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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Неадекватный пенсионер с ружьем бегал по Бресту и бил машины

На камеру наблюдения 13 апреля в 8.40 попал инцидент в Бресте на улице Пионерской.

69-летний мужчина вел себя неадекватно, бросал в машины мусор. При себе он имел охотничье ружье, которое бросил на проезжую часть.



Мужчина впоследствии доехал до остановки проспект Машерова, где пытался камнем разбить лобовое стекло автомобиля.

Брестский МОСК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина помещен на лечение в психиатрический стационар.
Источник: 1reg.by
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