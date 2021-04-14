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В Москве поймали подозреваемого в убийстве вора в законе из клана Деда Хасана

Сотрудники СК, ФСБ и МВД «в короткий срок» установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве вора в законе Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий.

Сообщение о задержании предполагаемого киллера появилось на сайте Следственного комитета в ночь на 14 апреля. «В жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски», — говорится в нем.



Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый уже признал вину.

По данным источников «Комсомольской правды», задержанный является выходцем из Азербайджана. Телеграм-канал «112» пишет, что это Матлаб Султанов, ранее судимый на родине за убийство. В последнее время он проживал в Москве без регистрации по поддельным документам.

Али Гейдарова застрелили 12 апреля в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Нападавший успел скрыться с места преступления. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Как сообщали СМИ, Гейдаров ранее входил в криминальный клан вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). В 2016 году Гейдаров попал в колонию по обвинению в ограблении, в 2020-м он вышел оттуда по УДО.
Источник: meduza.io
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