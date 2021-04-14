Как рассказала женщина для Ребёнок.by , на прошлой неделе, в пятницу утром, женщина узнала, что стала подозреваемой по уголовному делу, и вечером оказалась в могилевском изоляторе. Там она провела трое суток, которые запомнит надолго.





«Сразу, конечно, был шок, как такое может быть со мной? Я 45 лет проработала в системе образования», — рассказывает Александра Леонидовна.





Раньше она была заместителем директора одного из центров дополнительного образования в Минске, а сейчас ведет кружок актерского мастерства для детей. Занимается с ребятами от 8 до 15 лет — через творчество старается помогать им социализироваться и найти себя.





Педагогу 62 года, но это не мешает ей быть активным пользователем Фейсбука — она выкладывает на свой странице стихи, общается с другими пользователями, комментирует посты. Один из таких комментариев стал причиной недавнего задержания.





«В ноябре под одним из постов я оставила слово „тварь“, без имени, оно никому не было адресовано. Просто написала и забыла», — поясняет педагог. В апреле выяснилось, что это слово не осталось незамеченным. Возбуждено уголовное дело по ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти).





Выслали отдельную машину из Могилева





Педагога посадили в машину и повезли из Минска в Могилев, поскольку "оскорбленный" представитель власти работает в РОВД Ленинского района г. Могилева (по просьбе женщины, мы не указываем его имя).





— Вы представляете, у нас такая богатая страна, что за мной прислали машину из Могилева! — не без иронии замечает Александра Леонидовна. — Сопровождали меня три человека — девушка и двое мужчин. И точно так же в Минск прислали машины за двумя женщинами, с которыми я потом сидела в камере. Общий «пробег» машин, чтобы доставить каждую из нас, составил более 1200 км.





За мамой в тот день поехал ее старший сын Павел Шестаков, а на въезде в Могилев его задержали сотрудники ГАИ и отвезли в Ленинский РОВД г. Могилева. Мужчине сказали, что возникли вопросы к номерам авто, поэтому ее забрали на экспертизу. Отпустили Павла в пятницу вечером, когда его мать отвезли в ИВС.





Как написано в протоколе, Александра Шестакова была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 369 УК РБ. Решение о задержании было принято с учетом того, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы.





По мнению адвоката, такие меры были излишними, но обжаловать решение не стали, потому что задержали женщину перед выходными.





— Я была на ногах с 7 утра и весь день ничего не ела, — вспоминает тот день Александра Леонидовна. — Сначала меня допрашивали в Следственном комитете, затем привезли в РОВД, где был сын, посадили в «обезьянник» два на два метра, через часа четыре туда привезли еще двух женщин. Потом нас в автозаке повезли в ИВС. Там раздели догола перед видеокамерами, руки сковали наручниками за спиной. Сказали присесть, ощупывали каждый миллиметр нижнего белья. Я заявила, что это пытки, а одна из девушек, которая нас досматривала, ответила: «Мы же вас не бьем».





Накрывалась пальто, спала на голых досках

В камеру женщин доставили ближе к 10 вечера. По словам собеседницы, спать ей пришлось «на голых досках» и накрываться своим пальто — ни одеяла, ни матраса ей не выдали. Еду взять с собой тоже не разрешили — дали пронести только сменное нижнее белье и зубную пасту.





— Адвокат, которого успел для меня пригласить сын, пробовал передать мне вафельные батончики, но их не взяли. Садиться нам сразу на нары не разрешили, надо было сидеть на скамейке. После отбоя выключили свет, а через 15 минут его снова включили. И несколько раз нас ночью поднимали, два раза заставили подойти и назвать свои ФИО, как будто мы могли куда-то исчезнуть, — удивляется порядку в изоляторе собеседница.





Ее соседками по камере оказались две женщины из Минска, которые также подозреваются в "оскорблении" сотрудника милиции. Обе — старше 50 лет. Фельдшера скорой помощи задержали после полутора суток дежурства.





Работники изолятора относились к задержанным по-разному

Утром женщин снова водили на досмотр, где заставляли раздеваться и сковывали руки наручниками.





— Это такое унижение. Причем там разные люди есть… Кто-то сковывал так, чтобы побольнее было, а кто-то палец подсовывал, чтобы тебе не было больно, и извинялся перед этим. В воскресенье нас тоже досматривали несколько раз, мы должны были стоять лицом к стене: голову опустить вниз, руки перед собой в наручниках. Еще там был открыт балкон, очень сильно дуло. И одна девушка закрыла его по нашей просьбе, а вторая сказала, что «не может». Вот такое разное отношение.





— А скидку на возраст делали?





— Нет, абсолютно. Наоборот, некоторые еще этим упивались. Один сотрудник обращался к нам со словами «Барышни». Я отвечала ему: какая я вам барышня, я для вас бабушка.





За время своего задержания Александра Шестакова успела побывать в двух камерах. В одной было тяжело дышать — даже курящие соседки кашляли. Мылись женщины с помощью бутылки воды в туалете. Бумагу получали, но совсем понемногу. «Чтобы почаще приходилось просить», — предполагает женщина.





— Но мы не падали духом. Сделали себе подушки из двухлитровых бутылок с водой. Читали стихи, рассказывали истории из жизни. Даже обнаружили общих знакомых. Хохотали так, что к нам заглядывал удивленный надзиратель.





В понедельник утром Александру Шестакову разбудили и сказали собирать вещи. Пояснили, что ее ждет суд, а пока она свободна. Взяли подписку о невыезде с территории Беларуси, сказали, что придется приезжать в Могилев на допросы.





Колоссальная поддержка от белорусов

Во время телефонного разговора Александра Шестакова держится бодро. Говорит, что после освобождения столкнулась с колоссальной поддержкой от белорусов — родителей учеников, которые у нее занимаются, своих знакомых, друзей сыновей и даже посторонних людей.





Педагог пока не знает, как на работе отнесутся к ее задержанию, но родители успокаивают: они уже нашли помещение для занятий и готовы водить к ней детей в частном порядке.





— Мне ведь буквально в четверг позвонили с работы: Александра Леонидовна, говорят, приходите, у нас тут столько вашим детям пришло грамот. И в пятницу я собиралась идти за наградами моих учеников, но меня задержали. Конечно, мне очень приятно, что родители меня поддерживают, помогли с адвокатом, — в этот момент педагог делает паузу и, кажется, с трудом сдерживает слезы.





Александра Шестакова не так давно прошла через суд — за участие в Марше пенсионеров. По статье 23.34 КоАП РБ она была наказана штрафом в 30 базовых величин. По ст. 369 УК РБ наказание может быть более серьезным.





Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.





— Как говорит адвокат, состава преступления нет, поскольку в моем комментарии нет обращения к какому-то конкретному лицу. Поэтому я надеюсь на благоприятный исход, но готовлюсь к худшему. У нас ведь все непредсказуемо сейчас, — отметила педагог.