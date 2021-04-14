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30 тысяч белорусов получили вид на жительство в Польше

30 тысяч белорусов получили вид на жительство в Польше. Большинство их составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет.


Более 20 тысяч белорусов имеют постоянный вид на жительство. Основанием для его выдачи было в основном наличие польского происхождения, т.е. получение карты поляка, пишет «Радыё Свобода».

Временный вид на жительство имеют 10 тысяч белорусских граждан, сообщает польское Управление по делам иностранцев. Подавляющее большинство белорусов получает его в связи с трудоустройством — около 70% заявлений.

Из 30 тысяч граждан Беларуси, имеющих тот или иной вид на жительство:

64% — в возрасте от 18 до 40 лет,
25% — старше 40 лет,
11% — дети и подростки до 18 лет.

Незначительно преобладают мужчины — 16,9 тыс. (55%), по сравнению с 13,5 тыс. женщин.

При этом указанные цифры не учитывают белорусов, временно находящихся в Польше на основании визы, а также тех, кто имеет разрешение на временное проживание, срок действия которого был временно продлен в связи с эпидемией коронавируса.

Перевод НН
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