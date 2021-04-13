«Великая святыня не подвержена инфекции»: патриарх Кирилл заявил, что через причастие нельзя заразиться коронавирусом. Он привился еще в марте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что коронавирусом нельзя заразиться через святые дары во время причастия. Его обращение опубликовали на сайте Московской патриархии.
По словам патриарха, после причащения диаконы «потребляют святые дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет».
«Я потребляю Святые Дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу», — заявил он, пишет Новая Газета
При этом глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса.
Легойда уточнил, что патриарх чувствует себя хорошо после вакцинации.
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В начале декабря прошлого года Легойда сообщил, что как минимум 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерли от COVID-19 за все время пандемии.
Источник:
08:11 14/04/2021
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