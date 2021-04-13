+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Великая святыня не подвержена инфекции»: патриарх Кирилл заявил, что через причастие нельзя заразиться коронавирусом. Он привился еще в марте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что коронавирусом нельзя заразиться через святые дары во время причастия. Его обращение опубликовали на сайте Московской патриархии.

«Великая святыня не подвержена инфекции»: патриарх Кирилл заявил, что через причастие нельзя заразиться коронавирусом. Он привился еще в марте
По словам патриарха, после причащения диаконы «потребляют святые дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет».

«Я потребляю Святые Дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу», — заявил он, пишет Новая Газета

При этом глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса.

Легойда уточнил, что патриарх чувствует себя хорошо после вакцинации.

Коронавирус продолжает обескровливать Московскую патриархию: 21 октября на 70-м году жизни умер протоиерей Димитрий Смирнов

В начале декабря прошлого года Легойда сообщил, что как минимум 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерли от COVID-19 за все время пандемии.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]