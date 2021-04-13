По словам патриарха, после причащения диаконы «потребляют святые дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет».





«Я потребляю Святые Дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу», — заявил он, пишет Новая Газета





При этом глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса.





Легойда уточнил, что патриарх чувствует себя хорошо после вакцинации.





Коронавирус продолжает обескровливать Московскую патриархию: 21 октября на 70-м году жизни умер протоиерей Димитрий Смирнов





В начале декабря прошлого года Легойда сообщил, что как минимум 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерли от COVID-19 за все время пандемии.