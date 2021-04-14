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О скандале сообщает российский Телеграмм-канал Baza.





По информации журналистов, около 23:00 мужчины прибыли одним рейсом из Владикавказа, пишет udf.name.





По предварительной информации, Зелимхан Битаров - сын Вячеслава Битарова, которого буквально на днях уволил президент Владимир Путин, что-то не поделил с внебрачным сыном Жириновского Олегом Эйдельштейном. Предположительно, спор был из-за политики, однако в ход практически сразу пошли кулаки.





«Дракой это назвать сложно — Битаров попросту избил Эйдельштейна, нанеся ему, как минимум, 4 удара в голову», - сообщает Телеграмм-канал.









Известно, что Эйдельштейну потребовалась медпомощь, после чего он написал заявление в полицию.