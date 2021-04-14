Вип-драка: сына Жириновского жестоко избил в аэропорту отпрыск лидера Северной Осетии
12 апреля в московском аэропорту Внуково произошла драка отпрысков известных в РФ политиков - сыновей экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Иллюстративное фото
О скандале сообщает российский Телеграмм-канал Baza.
По информации журналистов, около 23:00 мужчины прибыли одним рейсом из Владикавказа, пишет udf.name.
По предварительной информации, Зелимхан Битаров - сын Вячеслава Битарова, которого буквально на днях уволил президент Владимир Путин, что-то не поделил с внебрачным сыном Жириновского Олегом Эйдельштейном. Предположительно, спор был из-за политики, однако в ход практически сразу пошли кулаки.
«Дракой это назвать сложно — Битаров попросту избил Эйдельштейна, нанеся ему, как минимум, 4 удара в голову», - сообщает Телеграмм-канал.
Известно, что Эйдельштейну потребовалась медпомощь, после чего он написал заявление в полицию.
08:01 14/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение