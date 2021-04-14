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Можно ли использовать белый и красный цвета в быту так и осталось невыясненным: суд огласил решение

Cуд Ленинского района Бреста огласил решение по иску жительницы города Пружаны Виктории Оноховой-Журавлевой к Брестскому облисполкому. Рассмотрение дело состоялось накануне. Судья Елена Ковальчук постановила: в удовлетворении жалобы отказать.



Суд считает, что при рассмотрении обращения Виктории Оноховой-Журавлевой Брестским облисполкомом, равно как и Пружанским райисполкомом, не допущено нарушений ее прав, свобод и законных интересов, в том числе и право на получение запрашиваемой информации, поэтому оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

Постановление может быть обжаловано в 15-дневный срок.

Как уже сообщалось, 8 февраля этого года Пружанский райисполком проводил прямую линию – на вопросы жителей отвечала первый заместитель председателя райисполкома Татьяна Воробьева. Жительница Пружан Виктория Онохова-Журавлева поинтересовалась у чиновницы, какими нормативно-правовыми актами определяется и регулируется использование белого и красного цветов в быту. Полученный в ходе телефонного разговора ответ Викторию не устроил, равно как и тот, который позже пришел ей из райисполкома по почте.

В ответе говорилось, что само по себе использование белого и красного цветов законодательством не регламентируется, но в то же время при наличии иных факторов указанная цветовая гамма может быть расценена как несанкционированное массовое мероприятие. Никаких ссылок на законодательство, кроме упоминания закона о массовых мероприятиях, в письме указано не было. Поэтому Викторая Онохова-Журавлева обратилась в облисполком. В своем письме она перечислила пункты, в которых, по ее мнению, ответ Пружанского райисполкома не соответствует предъявляемым законом требованиям.

25 марта ей пришел ответ за подписью заместителя председателя облисполкома Валерия Ребковца. Однако и в нем женщина не нашла ответ на интересующий ее вопрос, поэтому она обратилась в суд Ленинского района Бреста.
"Брестская газета"
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