Фото: israel.mfa.gov.by





13 апреля израильтянин Анатолий Кавалерчик, уроженец Бобруйска, передал награду белорусским дипломатам. Как отмечает пресс-служба посольства Беларуси в Израиле, удалось выяснить, что кавалером ордена является белорус, уроженец Осиповичского района, передает Еврорадио. Он умер в 1995-м.





Дипломатической почтой награду отправят в Беларусь для передачи дочери ветерана, которая живет в Солигорске.





Никаких версий о том, как орден Ивана Алешкевича мог оказаться в Израиле, озвучено не было.