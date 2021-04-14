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В пустыне в Израиле во время учений нашли награду белорусского ветерана

В пустыне Негев в Израиле во время военных учений нашли награду белорусского ветерана Второй мировой войны Ивана Алешкевича.

Фото: israel.mfa.gov.by

13 апреля израильтянин Анатолий Кавалерчик, уроженец Бобруйска, передал награду белорусским дипломатам. Как отмечает пресс-служба посольства Беларуси в Израиле, удалось выяснить, что кавалером ордена является белорус, уроженец Осиповичского района, передает Еврорадио. Он умер в 1995-м.

Дипломатической почтой награду отправят в Беларусь для передачи дочери ветерана, которая живет в Солигорске.

Никаких версий о том, как орден Ивана Алешкевича мог оказаться в Израиле, озвучено не было.
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