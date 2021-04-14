Вакцинация от COVID-19: Какие перспективы ожидают Беларусь?

Еще раскинуть на три прошедших месяца, то есть, если даже вообще не брать в расчет апрель, то темпы вакцинации в Беларуси выглядят более чем блекло. Получается в среднем около 13 тыс. полностью вакцинированных человек в месяц.





Между тем, для обеспечения эпидемиологической безопасности необходимо привить не менее 60% населения страны, или более 5,5 млн человек. Не трудно посчитать, что с нынешними темпами нам потребуется 423 месяца или более 35 лет, чтобы привить необходимое количество людей.





На какие перспективы можно надеяться





В интервью агентству «Минск-Новости» руководители минских поликлиник признались, пишет Ежедневник, что не смогут самостоятельно организовать массовую вакцинацию людей, даже после того, как в больших объемах им поставит вакцину РУП «Белмедпрепараты». Именно поэтому в помощь медикам планируется привлечь волонтеров и организовать прививочные пункты вне медицинских учреждений. Как заявили медики, рассматриваются самые различные варианты: от Комаровского рынка, где есть свой медпункт, до крупных торговых центров, имеющих большую пропускную способность.





Как заявила заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко, благодаря всеобщим усилиям в столице до конца 2021 года планируют вакцинировать не менее 60% населения. Это около 1,1 млн человек, которым необходимо вколоть 2,2 млн инъекций (для защиты необходимы две инъекции на человека – прим. ред.). Осуществимы ли на деле такие планы?





Простые расчеты





Сегодня Минск насчитывает немногим более 50 поликлиник, каждая из которых, по признаниям медиков, в среднем вакцинирует около 150 человек в день (кто-то по 100 в день, кто-то по 200). Насколько это реальная цифра судим не будем, но отметим, что если бы с начала года каждая Минская поликлиника делала хотя бы по 100 инъекций в день, то у нас было бы уже не менее 225 тыс. полностью вакцинированных людей только в Минске, а не 41 тыс. по всей стране.





Для того чтобы за 7 месяцев успеть сделать 2,2 млн инъекций, нужно в день осуществлять около 22 тыс. вакцинаций, для чего уже с мая в Минске должно действовать не менее 220 пунктов с минимальной пропускной способностью в 100 прививок.





Опять же не будем судить, насколько это все реально и поверим представителям Минздрава, которые уверяют, что при помощи волонтеров и торговых центров можно увеличить темпы вакцинации в разы. Но в том и проблема, что нужно не в разы, а десятки раз, чтобы успеть хотя бы до конца года.





Минск – это не вся страна





Впрочем, особой сложности организовать в Минске 220 пунктов вакцинации не такая уж сложная задача - она вполне осуществима. Вот с регионами, где население не столь компактно, будет сложнее. Но и там, при желании можно было все организовать. Вопрос опять же не в этом, а в том, чем будем прививать.





Как указывалось выше, для эффективного противодействия пандемии COVID-19 необходимо охватить вакцинацией не менее 60% населения страны. Это более 5,5 млн человек даже с учетом рекордной убыли в 2020 году.





Между тем, в планах Минздрава направить в 2021 году на закупку 2 млн доз вакцины 50 млн рублей. И это, судя по цене в 25 рублей, именно однокомпонентная доза, поскольку заявленная отпускная цена производителя двух компонентов «Спутник V» составляет около 65 рублей. Судя по всему, 25 рублей за один компонент или 50 за два было заложено в белорусском бюджете исходя из того, что у нас будет свое, более дешевое производство. Но все равно нам нужно на всю страну 11 млн компонентов на 2021 год.





Даже если исходить из какой-то особой для Беларуси цены и предположить, что 25 рублей – это все же цена за два компонента (невероятно, но будем исходить из этого), 2 млн двухкомпонентных вакцин все равно не хватит. Нужно еще не менее 3,5 млн двухкомпонентных доз, которых даже в плане на закупку нет. Возникает резонный вопрос, откуда они возьмутся?





Можно сказать, что в 2021 году будут привиты 2 млн человек, а остальные – в 2022 году. Но дело в том, что привитых в 2021 году, в 2022-м придется прививать заново, поскольку закончится действие иммунитета, который у Спутника V составляет около 9 месяцев.





Интересно также, что из 2 млн доз, более половины (около 1,1 млн), как теперь стало ясно, направят на Минск, а на всю остальную страну останется около 900 тыс. доз, которыми можно будет привить всего около 12% нестоличного населения.





Эти данные подтверждаются и текущими данными по вакцинации. Из 41 тыс. привитых человек, 22 тыс. приходится именно на Минск.





Почему так произошло?





Понятно, что даже приблизительные расчеты показывают, что никакой эффективной вакцинации против коронавируса в Беларуси не будет. Поэтому пандемия от нас никуда не уйдет. Почему так произошло? Ответ банален и очевиден. Перед белорусским социальным государством стояли совсем другие задачи, которые и решались, когда весь мир активно готовился к вакцинации. 41 тыс. вакцинированных в Беларуси – это приблизительно 0,44% от населения страны. Для сравнения в той же Польше полностью вакцинировано уже почти 6% населения страны, в Литве – более 7%. Россия нас тоже далеко опережает. Про развитые европейские страны, Великобританию или США вовсе говорить не стоит. Там массовая вакцинация шла с начала года и уже скоро завершится.





В Беларуси массовая вакцинация началась лишь в апреле и в основном в Минске. Даже если верить обещаниям привить до конца года 1,1 млн минчан, то из всей остальной страны на защиту смогут рассчитывать лишь около 900 тыс. И это, повторимся, только планы, которые в Беларуси очень редко выполняются. Скорее всего, будет еще хуже. В этой связи Минздраву следовало бы озвучить принцип, по которому будут отбираться люди на вакцинацию. Как и сейчас по принципу "Кто успел, тот и съел" или по принципу "В большой семье клювом не щелкают"? И что будут делать власти, когда возникнет ажиотаж из желающих вакцинироваться, кому будут давать добро, а кому отказывать?