МАРТ с народом хочет отрегулировать работу ТЦ и рынков по ночам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносит на общественное обсуждение проект постановления, регламентирующий порядок и условия согласования режима работы торговых и развлекательных объектов в ночное время.

Документом устанавливается порядок и условия согласования режима работы с 23:00 до 7:00. В частности, постановлением городским и районным исполнительным комитетам, а также местным администрациям столицы дается право согласовывать режим работы объектов в ночное время по согласованию с территориальными органами внутренних дел, пишет blizko.by





фото с сайта ru.m.wikipedia.org





Последние же должны провести оценку соответствия объектов критериям общественной безопасности — проверить наличие установленных на территории объектов ручной системы тревожной сигнализации и средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности (для объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения) или локальной системы видеонаблюдения.

Замечания и предложения по проекту постановления принимаются c 12 апреля до 18:00 25 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: [email protected] или на сайте «Правовой форум Беларуси» (с 15 по 25 апреля).



