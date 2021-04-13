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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

МАРТ с народом хочет отрегулировать работу ТЦ и рынков по ночам

Министерство просит людей поучаствовать в обсуждении вопроса

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выносит на общественное обсуждение проект постановления, регламентирующий порядок и условия согласования режима работы торговых и развлекательных объектов в ночное время.
 
Документом устанавливается  порядок и условия согласования режима работы с 23:00 до 7:00. В частности, постановлением городским и районным исполнительным комитетам, а также местным администрациям столицы дается право согласовывать режим работы объектов в ночное время по согласованию с территориальными органами внутренних дел, пишет blizko.by

 
фото с сайта ru.m.wikipedia.org

Последние же должны провести оценку соответствия объектов критериям общественной безопасности — проверить наличие установленных на территории объектов ручной системы тревожной сигнализации и средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности (для объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения) или локальной системы видеонаблюдения.
 
Замечания и предложения по проекту постановления принимаются c 12 апреля до 18:00 25 апреля 2021 г. включительно на электронный адрес: [email protected] или на сайте «Правовой форум Беларуси» (с 15 по 25 апреля).
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