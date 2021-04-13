Объект показывает, какими были инженерные сооружения в то время. Его ценность в том, что он целый, хорошо сохранился, пишет ru.hrodna.life





Откуда в замке Батория общественный туалет

После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Старый замок перешел в ведение военного ведомства Российской империи. Больше ста лет военные владели замком. Там размещались казармы, военное собрание, пекарни, холерный госпиталь.





«Вся эта пристройка к замку была построена в 1880-х годах именно с целью организовать хорошие туалеты для российских военных», — рассказал Hrodna.life сотрудник историко-археологического музея, историк Андрей Вашкевич. Он изучал историю замка в XIX веке.





Отверстия, которые видны на снимках, имеют диаметр около 50 см. Сам резервуар по размеру можно сравнить с цистерной молоковоза. Остальные части большой системы размещались внутри здания.





Пример другого туалета в замке

Подобный резервуар, найденный в Варшаве на территории Уяздовского замка, сейчас используется как выставочный зал, приводит пример археолог Александр Хацько. Правда, он намного больший по размерам, чем гродненский. Его законсервировали, сделали гидроизоляцию, построили навес. Уяздовский замок — королевский дворец Сигизмунда III Вазы — начали строить в 1624 году. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, после его снесли, чтобы построить театр для военных. Театр так и не построили, а в 1970-х дворец восстановили. В XIX веке на территории замка также, как и в Гродно, находился военный госпиталь царской армии. Сейчас там центр современного искусства.





Резервуар бывшего туалета в Уяздовском замке. Фото: Александр Хацько





Зачем сохранять старый туалет

«Замковая гора и Старый замок — очень многослойный памятник, тут можно проследить всю историю развития архитектуры и строительной мысли от 10 до 20 века. Замок мог бы стать наглядным пособием по изучению архитектурной мысли и быть археологическим центром», — считает Александр Хацько. Археолог уверен, что при желании любому историческом объекту можно найти применение. Тем не менее, он полагает, что в Гродно объект сохранять не будут.





Туалет, найденный в Старом замке, интересен как пример инженерии XIX века. Такие туалеты еще могут быть в Гродно, но находятся в земле, рассказал Андрей Вашкевич. Этот же хорошо сохранился.





«Это целый объект, неотъемлемая часть замка. Пусть себе и не Баторий. Замок — это памятник не только XVI века. Многое в нем можно и стоит сохранить», — сказала Hrodna.life археолог Гродненского историко-археологического музея Наталья Кизюкевич, которая работает на раскопках в замке. «Сейчас идут исследования для дальнейшего принятия проектных решений. Поэтому пока точного ответа у меня нет», — ответила руководительница Управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович на вопрос Hrodna.life о дальнейшей судьбе сооружения.