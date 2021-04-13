Третья волна: Минздрав сообщает о росте заболеваемости COVID-19

По данным медиков, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 недель 2021 г. составила 11,9%.





"В связи с этим, санитарно-эпидемиологическая служба страны активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня.





Также в центре внимания специалистов - контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях.





Техническим специалистам поставлена задача - перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.





Учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит.





С наступлением теплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий - в магазинах, транспорте, других общественных местах", - говорится в сообщении Минздрава.





Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан заявила о начале третьей волны заболеваемости.



«У нас в начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — цитирует Инну Карабан БелТА.







