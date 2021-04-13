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Третья волна: Минздрав сообщает о росте заболеваемости COVID-19

Медики в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения.

Третья волна: Минздрав сообщает о росте заболеваемости COVID-19
По данным медиков, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 недель 2021 г. составила 11,9%.

"В связи с этим, санитарно-эпидемиологическая служба страны активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня. 

Также в центре внимания специалистов - контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. 

Техническим специалистам поставлена задача - перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.

Учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит. 

С наступлением теплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий - в магазинах, транспорте, других общественных местах", - говорится в сообщении Минздрава.

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан заявила о начале третьей волны заболеваемости.

«У нас в начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — цитирует Инну Карабан БелТА.
"Белорусский партизан"
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