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Никогда такого не было и вот опять: Минздрав вдруг обнаружил "опасность" в продукции Nivea

Минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу отдельной продукции Nivea.

Никогда такого не было и вот опять: Минздрав вдруг обнаружил "опасность" в продукции Nivea
Как сообщает пресс-служба ведомства, отдельные продукты парфюмерно-косметического торгового знака Nivea временно запрещены к ввозу и продаже в Беларуси. 

Соответствующее постановление подписал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - говорится в сообщении.

"По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака „Nivea“ установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза „О безопасности парфюмерно-косметической продукции“ в части маркировки", — сказано в сообщении Минздрава.

В частности, утверждается, что маркировка на некоторых товарах не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, куда потребители могут направить претензии. В некоторых случаях название продукции не соответствует ее составу. 

По мнению Минздрава, все эти моменты не позволяют обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о товаре.

Напомним, руководство Nivea наряду с другими основными спонсорами ЧМ по хоккею заявило, что откажется от спонсорства, если ЧМ пройдет в Беларуси. Вскоре после этого было принято решение о переносе ЧМ -2021 из Минска.
"Белорусский партизан"
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