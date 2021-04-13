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Продано! Айтишник купил картину, чтобы поддержать адвоката Сергея Зикрацкого

Адвокат Сергей Зикрацкий выставил на аукцион картину художницы Ольги Якубовской, чтобы выплатить компенсацию своим экс-сотрудникам. Сегодня картину купил айтишник Виктор Синицкий, который думает передать её в музей, когда придёт время.

Сергей Зикрацкий — один из лучших белорусских адвокатов. Специализируется на авторском, корпоративном праве, интеллектуальной собственности, пишет dev.by

В последний год участвует на стороне защиты в политически мотивированных делах, защищал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалову), сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов.

Выставить картину на аукцион Сергей Зикрацкий был вынужден, после того, как его лишили адвокатской лицензии:

— Вы наверняка знаете классную художницу Ольгу Якубовскую (если не знаете, зайдите в её профиль). Недавно она написала картину «Страж закона» и подарила её мне. Первое, что я подумал: «Отдам картину в Музей адвокатуры Новой Беларуси». Но потом решил её продать, — написал Сергей на своей странице в фейсбуке.

— Вся моя активность последние две недели заключается в том, чтобы достойно завершить свою адвокатскую деятельность. Завершение начатых проектов, встречи с клиентами, с адвокатами, которым передаю клиентов, поиск работы для уволенных сотрудников. 

По закону мои сотрудники имели право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в связи с увольнением из-за прекращения моей деятельности. Для меня это немаленькие деньги. У меня не было возможности одномоментно заплатить двухмесячную зарплату 3 уволенным сотрудникам. Они пошли на встречу — и написали заявления об увольнении по соглашению сторон.

С одной стороны, по закону я могу уже не платить компенсацию сотрудникам. С другой стороны, кроме норм права есть еще и нормы морали, а также хорошие отношения с уже бывшими сотрудниками. Я пообещал сотрудникам, что они получат компенсацию, как только у меня появится такая возможность. 

Часть денег на компенсацию сотрудникам у меня уже есть. Но далеко не вся. Именно поэтому я и решил выставить картину на аукцион. Все полученные от продажи картины деньги отправятся моим бывшим сотрудникам, которые до последнего работали со мной и помогали защищать граждан, — написал Сергей. 

Сегодня стало известно, что аукцион закончен. Его победитель —  айтишник Виктор Синицкий. Он купил картину за 3 тысячи белорусских рублей (стартовая цена на аукционе — 200 рублей). Это ровно та сумма, которой не хватало Сергею Зикрацкому для выплаты компенсации своим сотрудникам. 

— Купить картину решил, потому что очень уважаю Сергея как человека и специалиста, хотя лично мы не были знакомы, — рассказал dev.by Виктор Синицкий. — Картина у меня «на ответственном хранении» до лучших времён. Я не считаю её своей собственностью и не намерен любоваться ей в гордом одиночестве. 

Когда придёт время, она займёт своё место в качестве экспонат в музее или на выставке. Всё это будет обсуждаться с Сергеем и Ольгой, естественно. Хотелось бы уточнить ещё, что картина куплена за деньги, полученные в качестве абсолютно белой зарплаты, с которой уплачены все налоги.
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