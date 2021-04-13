Диалог в суде: "А совесть вас не мучает? — У меня приказ"

Очередное нарушение законодательства зафиксировали правозащитники. Об этом они сообщили в телеграм-канале « Вясна» назірае ».





Мать несовершеннолетнего ребенка Ольгу Янчук, задержанную 9 апреля якобы для «профилактической беседы» , продержали в ИВС трое суток, вопреки последним изменениям в КоАП РБ.





Правозащитникам стало известно, что задержали Ольгу вечером возле подъезда ее дома люди в гражданском и сказали проехать с ними для беседы. Однако в РУВД уже пятеро сотрудников угрожали женщине и говорили, что теперь «ее посадят в тюрьму надолго как злостную хулиганку», указывая на то, что до этого однажды Ольга привлекалась по ст. 23.34 КоАП.





После этого на женщину составили протокол по ст. 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство», согласно которому она «в РУВД перевернула мусорное ведро и разбросала бумаги».





На суде, который прошел через трое суток, судья Фрунзенского района Мария Ерохина присудила Ольге штраф в размере 30 «базовых».





48-летнего Дмитрия Пехоту задержали также 9 апреля, сообщают правозащитники. Мужчину доставили во Фрунзенское РУВД для «профилактической беседы». Во время опроса, по словам участкового, Дмитрий «вел себя агрессивно, ругался, высказывая неуважение к обществу». За это на мужчину составили протокол по ст. 19.1 КоАП.





Выступая на суде, свидетель-милиционер рассказал, что «Пехота кинул кодекс, который ему пытались зачитать, об стену».





После этого Дмитрий спросил у свидетеля: «А совесть вас не мучает?».





— У меня есть приказ, — ответил на вопрос милиционер.





Судья Ерохина наказала Дмитрия Пехоту 15 сутками ареста.