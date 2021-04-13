У мусульман наступил священный месяц рамадан

Это период поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у Всевышнего прощения грехов. Рамадан продолжается 30 дней и каждый год начинается в разное время, которое вычисляется по лунному календарю.





Пост месяца рамадан является одним из пяти столпов ислама, в течение этого времени мусульмане должны в дневное время отказываться от приема пищи, питья, курения и интимной близости. При этом от поста освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, а также путники.





Тому, кто пропустит пост по уважительной причине, согласно канонам ислама, следует держать пост в любой удобный для него день до наступления следующего священного месяца.





Завершится рамадан 13 мая праздником Ураза-байрам, или, по-арабски, Ид аль-Фитр.