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У мусульман наступил священный месяц рамадан

Священный месяц рамадан (рамазан) наступил в понедельник с заходом солнца у мусульман.

Это период поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у Всевышнего прощения грехов. Рамадан продолжается 30 дней и каждый год начинается в разное время, которое вычисляется по лунному календарю.

Пост месяца рамадан является одним из пяти столпов ислама, в течение этого времени мусульмане должны в дневное время отказываться от приема пищи, питья, курения и интимной близости. При этом от поста освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, а также путники. 

Тому, кто пропустит пост по уважительной причине, согласно канонам ислама, следует держать пост в любой удобный для него день до наступления следующего священного месяца.

Завершится рамадан 13 мая праздником Ураза-байрам, или, по-арабски, Ид аль-Фитр.
Источник: interfax.by
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