Марина Коктыш пообщалась с дочерью Юлии Александрой Слуцкой. Ее задержали 22 декабря 2020 года в минском аэропорту по возвращении из отпуска, попросив пройти через «красный» таможенный коридор. Журналистка " Народной Воли пообщалась с дочерью Юлии





– Александра, напомните, до какой даты продлено расследование по делу вашей мамы?





– До 23 апреля. Потом должны либо снова продлить, либо изменить маме меру пресечения. Но здесь никто ничего предугадать не может.





Никаких следственных действий, насколько мне известно, с ней не проводится. За последние два месяца допрос был один раз.





– Свидания вам давали?





– Нет. Мы писали официальные просьбы, но в ответ получали отказы.





– Адвокат часто вашу маму навещает?





– Да, каждую неделю приходит. Иногда даже два раза в неделю.





– Знаю, что одно время у вас были проблемы с перепиской. Сейчас ситуация наладилась? Вы много ее писем публикуете в соцсетях…





– То, что я публикую, – это не письма, а то, что мама рассказывает адвокату на встречах. Так что это письма-рассказы. Я ношу маме передачи каждый день. На прошлой неделе на бланке, который заполняла, увидела номер камеры. И поняла, что ее перевели в другую камеру.





Меня это очень встревожило, женщина в окошке передач даже начала меня утешать: мол, в этой камере даже лучше, она меньше. Но и действительно оказалось, что меньше – шесть квадратных метров на шесть человек. Там была моя мама, студентка Ксюша Сыромолот, а остальные – асоциальные личности.





Одна наркоманка, которая всю ночь кричала и не понимала, что ей говорят. У другой женщины был псориаз, с нее кожа клочьями слетала, у третьей вши, от нее плохо пахло.





В камере была черная плесень, а все вытяжки – замазаны. Потому что зимой внезапно выяснилось, что через них сидельцы умудрялись как-то переговариваться, поэтому их решили просто замазать, они не работают.





Правда, мама отметила, что в этой камере было чуть больше света, чем в предыдущей. Она нашла позитив даже в этой мелочи!





Мама неделю провела в этой камере, а потом ее снова вернули в ту, в которой она и была.









– А с чем было связано такое «путешествие»?





– Мама конкретно не знает – никто не объясняет, с чем это связано. Их там всех периодически тасуют. Но, по маминому мнению, ее перевели туда как носителя тюремного опыта, чтобы она навела там порядок.





Моя мама и вправду умеет найти нужные слова, ей удалось ограничить курение – там все курят, но стали курить раз в час, мама просила не курить во время еды и после отбоя. Но все равно в камере на шесть метров, даже если все будут курить раз в час, – можете представить, какой там воздух. Мама не курит, но очень много кашляет.





– Может, коронавирус?





– Коронавирус у нее уже был, и в данном случае это меня радует. Кашель у нее не коронавирусный, это, скорее, такая реакция организма на прокуренное маленькое пространство. Мы проконсультировались с пульмонологом, передали ей что нужно.





Недавно я ей передала таблетки от глистов еще – для всей камеры сразу. Она попросила.





– Судя по рассказам Юлии Слуцкой, ее морально-психологическое состояние в полном порядке.





– Максимум, что она себе позволяла, – на часок расклеиться, а потом снова берет себя в руки и делает то, что нужно. В СИЗО у нее не было периода, когда бы она сильно хандрила. Мама бодра, позитивна, пытается во всем найти какие-то плюсы.





– Ясности, когда весь этот ужас закончится и будет суд, пока нет?





– Нет, даже и близко не видно пока ничего такого. До суда, по моим ощущениям, очень далеко.





– Родные сотрудников «Пресс-клуба» перечислили Следственному комитету 110 тысяч рублей за якобы причиненный деятельностью культурно-просветительского проекта ущерб.





Возможно, это поможет избежать суда, ведь есть статья 88-1 УК – освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба?





– Мы писали ходатайство о том, чтобы прекратить дело, но получили отказ.





– У вашего брата Петра Слуцкого какие последние новости? Его допрашивают?





– Нет, его допрашивают не чаще, чем маму. За последние два месяца не было ни одного допроса. Он тоже просто сидит.





– И какой смысл держать людей в СИЗО?





– У нас в стране принцип: вначале посадить, а потом уже что-то найти…