Фото с протестов разместили на билборде в Барановичах

Билборд с необычным изображением появился в начале апреля на пересечении проспекта Советского и улицы Жукова. На баннере написано выражение «Ломать – не строить». На фоне слова «ломать» размещен кадр, который отражает уличные протесты, а на словах «не строить» – фотография Национальной библиотеки Беларуси.





Данный билборд принадлежит КУПП по оказанию услуг «Барановичская административно-техническая инспекция». Intex-press позвонила в инспекцию, чтобы узнать, о чем это изображение и какой смысл через него пытаются донести до горожан.





Директор предприятия, услышав вопрос, перенаправил к человеку, который занимается установкой рекламных щитов. Тот, в свою очередь, предложил поговорить с идеологом предприятия. Последний сослался на то, что занят, и попросил перезвонить через 10 минут, после чего просто сбрасывал звонок в течение часа.





Ранее билборды с подобными фото были замечены и в других городах Беларуси.