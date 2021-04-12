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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фото с протестов разместили на билборде в Барановичах

О новом билборде в городе сообщает Intex-press.
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Билборд с необычным изображением появился в начале апреля на пересечении проспекта Советского и улицы Жукова. На баннере написано выражение «Ломать – не строить». На фоне слова «ломать» размещен кадр, который отражает уличные протесты, а на словах «не строить» – фотография Национальной библиотеки Беларуси.

Данный билборд принадлежит КУПП по оказанию услуг «Барановичская административно-техническая инспекция». Intex-press позвонила в инспекцию, чтобы узнать, о чем это изображение и какой смысл через него пытаются донести до горожан.

Директор предприятия, услышав вопрос, перенаправил к человеку, который занимается установкой рекламных щитов. Тот, в свою очередь, предложил поговорить с идеологом предприятия. Последний сослался на то, что занят, и попросил перезвонить через 10 минут, после чего просто сбрасывал звонок в течение часа.

Ранее билборды с подобными фото были замечены и в других городах Беларуси.
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