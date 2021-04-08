Невролога Руслана Бадамшина уволили за "прогул"

Как рассказал доктор TUT.BY , 8 апреля он вышел из СИЗО в Жодино после 15 суток административного ареста в 7.30. В этот же день в 12.00 он был на работе.





— Администрация собрала собрание, я предоставил объяснения, где я был. В пятницу принес документы из суда, счета из ЦИПа. Вроде было все нормально. А сегодня, в понедельник, вдруг опять заседание. На нем меня ознакомляют с протоколом, что я отказался подробно пояснить, почему я в четверг вышел на работу в 12.00. Я в протоколе написал, что информация указана неверно и я не отказываюсь. В течение часа принес в администрацию более подробную докладную, почему 8 апреля вышел позже на работу. Но к этому времени уже был готов приказ о моем увольнении.





Как следует из приказа, подписанного директором РНПЦ Рышардом Сидоровичем, врача Бадамшина Руслана Рафаэлевича принято решение уволить с 13 апреля «в связи с отсутствием на работе 8.04.2021 с 10.00 по 12.00 без уважительных причин», а также «принимая во внимание уже имеющиеся неснятые (непогашенные) дисциплинарные взыскания».





За доктора пытались вступиться коллеги, но безрезультатно.





В объяснительной, которую Бадамшин написал руководству, доктор указал, что 8 апреля вышел из СИЗО в Жодино в 7.30 утра — в чужом городе он был без денег, телефона. К тому же во время заключения он спал на полу, так как в их камере изъяли подушки, матрасы и спальные принадлежности. Он также не имел возможности принимать душ, у него не было чистой одежды.





— Ввиду всех перечисленных обстоятельств я прибыл на работу к 12.00 8.04.2021, — пояснил врач.





Руслан Бадамшин считает свое увольнение незаконным и собирается подавать в суд.





Напомним, с августа 2020 года Бадамшин провел под арестом 63 дня. Последний раз его задержали 24 марта, когда он вышел из дома на работу. Как следует из протокола милиции, после того как Руслан Бадамшин вышел из квартиры, он решил совершить мелкое хулиганство: кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью. 26 марта суд снова отправил врача на 15 суток.