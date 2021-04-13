Ученик открыл стрельбу в школе - его застрелили полицейские
Один человек погиб и один полицейский получил ранение в результате стрельбы, произошедшей в школе Austin-East Magnet High School города Ноксвилла, штат Теннесси.
Как сообщается на сайте бюро расследований штата, днем 12 апреля сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о вооруженном человеке в учебном заведении. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили подозреваемого, закрывшегося в школьном туалете.
Они потребовали, чтобы он вышел и сдался, но тот ответил отказом. Когда полиция вошла в туалет, подозреваемый открыл стрельбу. Его застрелили ответным огнем.
В убитом опознали одного из учащихся школы. Его имя не называется.
В результате стрельбы один из полицейских был госпитализирован с ранением, не представляющим угрозу для жизни.
По информации полиции Ноксвилла, по итогам инцидента для дальнейшего расследования был задержан один человек.
С начала 2021 года это уже пятый инцидент со стрельбой в Ноксвилле, в котором гибнут местные школьники, отмечает The New York Times.
Источник: meduza.io
10:11 13/04/2021
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