



Программа "Дороги Беларуси" утверждена постановлением Совета министров от 9 апреля 2021 года № 212, пишет interfax.by. В ней две подпрограммы по республиканским и местным автодорогам.





"В рамках реализации первой планируется, в частности, ремонт и реконструкция не менее 809,6 километра республиканских автомобильных дорог и повышение несущей способности их дорожного покрытия до 11,5 тонны на ось, увеличение скоростного режима на протяжении не менее 1789,6 километра республиканских автомобильных дорог", - говорится в сообщении на национальном правовом интернет-портале в понедельник.





Что касается второй подпрограммы, то в числе прочего запланированы ремонт, реконструкция и возведение не менее 7 тыс. километров местных автомобильных дорог, из них по новым технологиям – не менее 138 километров.

На реализацию программы потребуется более Br10,5 млрд.





"Программа разработана с целью улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях", - отмечается в сообщении.







